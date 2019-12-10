日夜溫差近10度 吳德榮：一路回暖下周日飆上30度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天回暖，明晨微弱東北季風影響，北部、東北部有局部雨，高溫略降，周五起氣溫一路回升，下周日中南部高溫逾30度、北部也接近30度，會有暫離冬天的錯覺。

今晨新竹寶山、高雄內門及花蓮瑞穗的低溫掉到10度以下，吳德榮說，冷空氣已減弱，不過這些平地是地勢及輻射冷卻作用而出現較低的氣溫。最新(9日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今北台灣多雲時晴，其他地區晴時多雲，白天舒適、晚微冷，日夜溫差大。

他說，明(11日)凌晨微弱東北季風抵達，迎風面雲量漸增，北部、東北部有局部短暫雨的機率；冷空氣很弱，但迎風面因雲量增、少量降雨而高溫略下降，低溫則因少了輻射冷卻不降反升；背風面受影響很小。周四(12日)僅北海岸、北部山區及東北部有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出， 週五起至週日(13至15日)北部及花東多雲時晴，中南部晴時多雲，僅北海岸、北部山區及東北部有局部短暫雨的機率；氣溫逐日漸升。下週日中南部高溫都在30度以上，北部也會回升至接近30度左右；下週一西半部高溫都將升至30度以上，白天微熱的天氣。未來一週並無明顯冷空氣南下，尤其下週(15)日之後、愈來愈暖。