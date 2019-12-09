指教授冒名參賽領補助被校方否認 科大生：我沒那麼傻

台北海洋科技大學表演藝術系陳姓學生今天揭露疑似遭系主任冒用身分參賽，得獎後被要求申請學校獎補助款後繳回獎金。海科大校方指其他學生都說陳姓學生有參賽，教育部將進一步查核。對此，陳姓學生今晚發出聲明表示，她對於校方至今還不承認錯誤，甚至誣指她有交作品參加比賽，讓事實模糊不清，感到相當遺憾，「我不會傻到去報一個需要繳回給主任一萬五的比賽，這根本都不合常理。」

陳姓學生提出以下聲明，並願負法律責任：

我是在2018年11月30日被系上邱筱婷主任叫去辦公室找她，然後主任告訴我說她用我的名字去報名參加比賽得了冠軍，問題是作品不是我做的，而且那個作品我也沒看過，就連什麼比賽我也不清楚，還直接叫我馬上去辦學校獎學金。

以上是我在教育部信箱發的內容，我可以明確的表示，我本人從來沒有去親自報過什麼比賽，更沒有在這所學校做過任何作品。

而且我也不會傻到去報一個需要繳回給主任一萬五的比賽。這根本都不合常理。

如果我有的話，請學校或是那些出來作證的同學，把我的親筆簽名報名表，還有作品拿出來看看。我願意為我說的話，負上法律責任。

2019年12月9日