修眉不是現代人專利？ 148年前平埔族女性也會修眉

現代女子修眉習慣到底是西方或東方先風行？高雄甲仙文史工作者游永福投注18年時間探究英國探險家約翰‧湯姆生來台紀錄，研究發現，148年前的平埔族女性就會修眉美化自身，年紀較大的女性則不再修眉。依循湯姆生踏訪足跡，游永福從老照片中發現趣味，親眼見證平埔族百年變遷史。

歷史記載，1871年4月2日破曉時分，英國探險家約翰‧湯姆生搭船在打狗（高雄舊稱）上岸，接著前往台灣府（台南）、拔馬、崗仔林、木柵、瓠仔寮、甲仙埔、荖濃、六龜與枋寮等地探險，此趟旅程替台灣平埔族留下近60張珍貴照片。

當年湯姆生的停留時間沒有確切紀錄，後人推測大約不到一個月時間，不過在甲仙經營文具店的游永福卻花18年時間才走完，近日集結心血出版《尋找湯姆生》。

湯姆生遊記描述，當年曾在烏山稜線鞍部「滑一跤」。巧合的是，游永福與兒子騎乘機車也在烏山附近摔車，所幸傷勢沒有大礙；另多次探訪六龜荖濃招待家庭照片，找到日期恰與當年湯姆生拍照日相差一天，冥冥之中似乎有奇妙緣分牽引著游永福。

游永福說，檢視湯姆生的木柵新港社群20張影像，總計出現4位修過眉毛的年輕女性，其他年紀稍大或較老女性不修眉毛，看起來是因為愛美才這樣做。