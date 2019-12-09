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修眉不是現代人專利？ 148年前平埔族女性也會修眉

2019-12-09 21:11聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

現代女子修眉習慣到底是西方或東方先風行？高雄甲仙文史工作者游永福投注18年時間探究英國探險家約翰‧湯姆生來台紀錄，研究發現，148年前的平埔族女性就會修眉美化自身，年紀較大的女性則不再修眉。依循湯姆生踏訪足跡，游永福從老照片中發現趣味，親眼見證平埔族百年變遷史。

歷史記載，1871年4月2日破曉時分，英國探險家約翰‧湯姆生搭船在打狗（高雄舊稱）上岸，接著前往台灣府（台南）、拔馬、崗仔林、木柵、瓠仔寮、甲仙埔、荖濃、六龜與枋寮等地探險，此趟旅程替台灣平埔族留下近60張珍貴照片。

當年湯姆生的停留時間沒有確切紀錄，後人推測大約不到一個月時間，不過在甲仙經營文具店的游永福卻花18年時間才走完，近日集結心血出版《尋找湯姆生》。

湯姆生遊記描述，當年曾在烏山稜線鞍部「滑一跤」。巧合的是，游永福與兒子騎乘機車也在烏山附近摔車，所幸傷勢沒有大礙；另多次探訪六龜荖濃招待家庭照片，找到日期恰與當年湯姆生拍照日相差一天，冥冥之中似乎有奇妙緣分牽引著游永福。

游永福說，檢視湯姆生的木柵新港社群20張影像，總計出現4位修過眉毛的年輕女性，其他年紀稍大或較老女性不修眉毛，看起來是因為愛美才這樣做。

「我花很多時間等一個人」游永福說，清治時期對台灣內山的文史紀錄很少，湯姆生留下的影像難能可貴，當年他曾在甲仙停留一晚，身為在地人怎能不關心這段歷史，會花18年寫書是因為自身並非學者出身，另外時日久遠環境變遷，很多資料需要「許多一個人」來協助補強。

不是現代女性愛美才修眉毛，湯姆生留下的平埔女性影像中，4名年輕女性有修眉毛。圖／...
不是現代女性愛美才修眉毛，湯姆生留下的平埔女性影像中，4名年輕女性有修眉毛。圖／游永福提供
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高雄甲仙文史達人游永福花18年時間將湯姆生研究心得集結出書。記者徐白櫻／攝影
高雄甲仙文史達人游永福花18年時間將湯姆生研究心得集結出書。記者徐白櫻／攝影
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