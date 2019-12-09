尋找湯姆生 甲仙文史達人游永福找到百年老照片後人

高雄甲仙文史工作者游永福是英國探險家約翰‧湯姆生的超級粉絲，不僅在深山中找到珍貴照片的拍攝場景，另在六龜荖濃找到曾接待湯姆生團隊的平埔族家庭。接待家庭的後代子孫黃照霙說，非常意外，從沒想過先人會跟赫赫有名的古代探險家有過交集。

歷史記載，1871年4月2日破曉時分，英國探險家約翰‧湯姆生搭船在打狗（高雄舊稱）上岸，接著前往台灣府（台南）、拔馬、崗仔林、木柵、瓠仔寮、甲仙埔、荖濃、六龜與枋寮等地探險，留下近60張平埔族珍貴照片。

甲仙文史工作者游永福花費許多時間探訪照片中的景色與人物，高雄港、拔馬禮拜堂、木柵禮拜堂等場景仍在，踏訪查證不困難，不過山區公路開闢改變地貌，另有天災地變導致山路難行，多半影像查證困難。

1871年4月14日下午5點左右，湯姆生團隊抵達甲仙埔（甲仙舊名），在前往六龜荖濃的路途中留下一張峽谷照片，並形容這裡是「我平生所見最壯觀的景致之一」。

歷經多年踏訪與比對，游永福確認，湯姆生口中最壯麗的景致是被居民稱為「白雲仙谷」的風景區，以前峽谷距離南橫公路不遠，後來卻因多次颱風侵襲導致抵達不易，須花數小時從下游溯溪而上，或選擇較短路程的攀繩路徑。

其他照片查訪過程也不輕鬆，六龜荖濃溪床影像歷經7次比對才確認地點。此外，湯姆生紀錄，他在六龜荖濃受到頭目家族盛情款待，後來拍下3張茅草屋照片流傳至今，游永福多次比對終於找到擔任接待家庭的黃姓家族。