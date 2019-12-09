恐致9年半交通黑暗期？北捷民汐線環評初審又卡關

延宕15年的台北捷運民生汐止線第二期工程環評初審今二度卡關，決議補正再審。環評委員擔憂施工期長達9年半，站體施工時還要占用12至14公尺寬的車道，「民生東路根本沒辦法走」，若沒提出交通黑暗期的減緩對策，將造成很大民怨。

民生汐止線第一期工程從汐止延伸到大稻埕，10年前通過環評。第二期工程起自大稻埕碼頭東側，沿著民生西路、民生東路穿過基隆河，終站位於內湖的新湖一路、民善街路口，今送環評專案小組初審。

根據台北市捷運工程局規畫，民汐線第二期工程為6865公尺的地下路段，設置6座車站，其中2站可站內轉乘雙連、行天宮站。待都計變更、用地取得等綜合規畫報告核定後，預計9年半完工。

環委吳義林質疑，民汐線營運後，通風井排出的PM2.5的24小時平均濃度將超過每立方公尺35微克，再加上戶外背景量，空氣品質會超出法定標準，對通風井附近居民有很大影響；就像高雄鐵路地下化卻有很多柴油車運行，現在空氣品質差到被罵翻。

環委李育明批評，民汐線基地範圍內的民生社區路段人口密集，且道路狹窄，若採用明挖覆蓋工法，長達9年半的施工期將形成交通黑暗期，但卻沒有提出減緩對策，應規範明挖覆蓋工法要限縮在站體周遭一定範圍等作法。

李育明也說，第二期施作必要性不足，否則「一條捷運不會拆成兩截做環評」，北市捷運工程局雖以提升轉乘效益當成開發訴求，但位於大稻埕的首站卻未考量深挖站體，無法越過淡水河連結新北市交通路網；民生東路三段近台北大學的站點也無法轉乘文湖線，難以說服外界雜音。