小松美羽VR特展 黃韻玲聽覺助陣

小松美羽很希望作品能讓更多人看到，所以賣出的條件是希望展示在大家能看到的地方。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 神獸繪畫才女來台展出！小松美羽VR數位繪畫創作特展《祈禱》，9日起在台北跟藝術愛好者見面。本次VR特展由音樂精靈黃韻玲打造聽覺效果，全球限量版20款典藏創作迅速售罄。在採訪時小松美羽笑說，創作是最幸福的事情，在路邊有靈感就會隨時動筆。

畫前冥想不打草稿

「人愈成長，心靈就很容易被汙染，最重要是讓自己能愈來愈純潔。」小松美羽分享，有時候會設定說要畫某種神獸，但從來不打草稿，所有畫作都是直接繪畫，凹凸不平的部分是使用貝殼粉。

小松美羽作畫前會先冥想，會先點一根蠟燭，原本看不到整幅作品，但經由冥想就可以看到整幅作品，所以冥想是非常重要的。打底要花2天，完成大約1個禮拜，畫的時候非常集中，1天大概10個小時，工作人員都要提醒她吃東西。小松只要作畫就會非常亢奮，目前為止靈感源源不絕，沒有遇到瓶頸的問題。

從小立志成為畫家

小松美羽很希望作品能讓更多人看到，所以賣出的條件是希望展示在大家能看到的地方。有關注林志玲在台灣的世紀婚禮，有感覺到那股幸福感。在台灣過生日時，工作人員有買1個小蛋糕送進工作室。

「聽到黃韻玲老師的音樂，就知道她了解自己想要傳達的東西。」小松說，從有記憶就開始拿畫筆，小時候在樹下做了一個夢，那時起就知道自己可以成為畫家，跟夥伴高橋紀成合作之後，才知道夢到的就是這張臉。

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