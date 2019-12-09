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迪化街查獲大陸日韓香菇 混充台灣香菇販售

2019-12-09 18:23聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

行政院11月8日在台北市迪化街查核5件疑似大陸香菇產品，卻混充國產、南韓香菇販售。農委會鑑定結果今天出爐，其中4件判定為大陸香菇，另外一件應是日本、南韓香菇，將移送衛生單位依法裁處。

為防範大陸香菇走私入境混充國產香菇在市面販售，行政院日前推動「市售乾香菇原產地標示查核計畫」，預計從11月至明1月17日止，由農委會、衛福部食藥署、行政院消保處、直轄縣市政府會同辦理。

行政院11月8日在台北市迪化街商圈啟動首次查核行動，查核南北貨業者販售的散裝香菇，總共查核5家，合計抽查12件，其中5件疑似大陸香菇，送農委會「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」鑑定。

農糧署今天公布鑑定結果，其中2件標示「埔里冬菇」鑑定結果性狀與大陸香菇樣本相符，1件標示「台灣香菇」鑑定結果性狀與日本、南韓香菇樣本相符，2件標示「韓國花菇」鑑定結果性狀與大陸香菇樣本相符。

農糧署表示，鑑定結果已於今天函復台北市政府，並副知行政院食品安全辦公室、食藥署、消保處及財政部關務署，其中標示台灣產地，經鑑定非屬台灣產香菇者，依食品安全衛生管理法第28條查處，並依同法第45條裁罰；標示國外產地者（如南韓）則由地方農業機關將鑑定報告、抽驗單影本移送關務署查證其產地，如經查證產地與標示不符，則由衛生機關依前開法令查處。

農糧署指出，將全力配合香菇鑑定工作，以杜絕大陸香菇混充台灣香菇出售的歪風，呼籲國人選購香菇時，務必認定產銷履歷標章及台灣香菇標章的國產香菇產品。

行政院11月8日在迪化街抽查香菇產地。圖／農糧署提供
行政院11月8日在迪化街抽查香菇產地。圖／農糧署提供
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行政院南韓農委會

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