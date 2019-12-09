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八萬長者幼兒搶打流感疫苗 周日開打人數創新高

2019-12-09 17:17聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

今年因世界衛生組織預測流感疫情高峰延後，公費流感疫苗開打時間較晚，昨天才進入第二階段，對象為65歲以上長者及學齡前幼兒。開打首日剛好是周日，單日接種人數高達8.1萬人，其中5.6萬人是長者，1.8萬人是幼兒，7千人是醫護人員。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，可能因為民眾接種意願高，加上各縣市衛生局協調衛生所及院所開診，因此假日接種人數創下新高。相較於第一階段平常日平均每天接種4萬人，第二階段開打首日人數就倍增為8萬人；上一次開打日適逢周日是2017年，當時開打首日是6.9萬人，相較之下，今年周日開打人數增加了17%。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，目前門診流感病人數量持平，預計在疫情逐漸進入流行期，案例才會慢慢增加。羅一鈞表示，國內流感疫情仍處低點，上周單周類流感門急診人次為7.4萬人次，一般感冒和流感各占一半，一般感冒以腺病毒為大宗。

羅一鈞表示，近期受冷氣團影響，各地氣溫偏低，流感人次也正緩緩攀升，預計明年一月進入流行期，春節後達到高峰。建議符合公費流感疫苗接種資格的民眾，務必依時程接種，可在流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。目前已配送316.2萬劑流感疫苗，已使用87.4萬劑，預計65歲以上長者及6歲以下兒童可在明年1月中流感高峰來臨前達到五成的涵蓋率。

羅一鈞強調，每年流行的流感病毒株都稍有不同，因此即使過去曾感染過流感，或曾接種過流感疫苗，每年都還是應按時接種，尤其是幼童、65歲以上長者，都是流感併發重症發生率較高的族群，更應確實接種疫苗，以有效預防流感重症的發生。

新北市長侯友宜（右）昨到樹林衛所關心民眾接種狀況，以「左流右肺」為口號，提醒民眾...
新北市長侯友宜（右）昨到樹林衛所關心民眾接種狀況，以「左流右肺」為口號，提醒民眾同時施打流感、肺炎鏈球菌疫苗。記者江婉儀／攝影
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流感疫苗疫情衛生所

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