北捷車站哺集乳室 增添新據點

台北捷運車站哺集乳室增添新據點，除了現有的30站外，中和新蘆線「頂溪站」即日起開放使用，後續松山新店線「公館站」也將開放；車站哺集乳室設置高矮適中的扶手沙發椅、方便哺乳的小型邊桌、110V插座、洗手台、換尿布台、冷熱飲水機，也設有內線電話或對講機及婦女保護求救鈴，方便哺乳民眾直接和車站旅客詢問處聯絡。

目前台北捷運公司己於系統內30個車站設置哺集乳室，包含台北車站、民權西路站、劍潭站、北投站、淡水站、中正紀念堂站、古亭站、七張站、新店站、南港展覽館站、南港站、市政府站、忠孝復興站、忠孝新生站、西門站、板橋站、蘆洲站、迴龍站、大橋頭站、東門站、松山機場站、動物園站、大安森林公園站、大安站、台北101/世貿站、中山站、松江南京站、南京復興站、松山站、頂埔站等；若加上頂溪站與公館站，全部將有32個車站，另外，貓空纜車及小巨蛋也都有設置專用哺集乳室。

北捷公司表示，即將通車的環狀線，於大坪林站、秀朗橋站、景安站、板橋站（環狀線）、新埔民生、頭前庄站及新北產業園區站等7個車站也規畫設置哺集乳室；屆時通車後，台北捷運系統內設置有哺集乳室車站將增加至39個，讓更多搭乘捷運有哺集乳需求的旅客能得到妥善的協助與照顧。