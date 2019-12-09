親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

老幼公費流感疫苗開打 首日逾8萬劑創假日新高

2019-12-09 17:09中央社 台北9日電

第二階段公費流感疫苗8日開打，雖開打日為假日，但打氣不減。疾管署副署長羅一鈞今天說，首日打掉8.1萬劑，創週日開打新高紀錄，可能與疫苗換四價、民眾施打意願提升有關。

今年度公費流感疫苗第二階段在8日開打，對象為65歲以上長者及學齡前幼兒，全國約有1305家醫療院所配合開診，提供接種服務。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午受訪表示，第二階段開打首日就打掉8.1萬劑，其中約5.6萬劑是老年人、1.8萬劑為學齡前幼童。

羅一鈞表示，相較於民國106年開打日也是週日的6.9萬劑，今年首日「打氣」增加近2成，創下週日開打的新高紀錄。推估民眾接種踴躍，與疫苗由三價換成四價、保護力增加有關。

羅一鈞也說，目前公費流感疫苗已配送316萬劑，已接種87萬劑，還有近230萬劑可供民眾接種，疫苗供應無虞，民眾不用擔心打不到。

此外，近日有LINE群組轉傳「醫管局發出的通知：潤喉喝水能殺死流感病原」傳言，指出喝溫水可以殺死流感病毒；衛福部發出闢謠聲明，此為不實資訊，且台灣也沒有「醫管局」，民眾不應轉傳。

羅一鈞針對此議題受訪指出，上述謠言其實已流傳數年，謠傳多喝水就能殺死流感病毒，但病毒會依附在黏膜細胞，不會因為多喝水就被殺掉。雖然保持喉嚨濕潤可減少病菌附著，但「沒有殺菌效果」。

要預防流感，羅一鈞說，民眾應施打流感疫苗，且做好衛生防護，戴口罩、勤洗手，注意咳嗽禮節，若感染流感則依醫師指示使用抗病毒藥物，不要誤信偏方，或轉傳跟疫情有關的謠言，以免觸法遭罰。

流感疫苗流感病毒

延伸閱讀

水痘流行季 專家建議幼童自費打第2劑疫苗

公費流感疫苗 老人、幼童8日開打

染麻疹 趴趴走 3度就診未揪出

愛滋防治下階段成效 預防性投藥是關鍵

HIV感染者四處碰壁 疾管署：已成立示範機構

愛滋防疫見效 108年新發人數創10年新低

相關新聞

八萬長者幼兒搶打流感疫苗 周日開打人數創新高

2019-12-09 17:17

北捷車站哺集乳室 增添新據點

2019-12-09 17:14

不只女性受影響 婦產科女醫請老公去打HPV疫苗

2019-12-09 16:36

超商微波便當996年後過期 網笑倒：投胎10次還可以吃

2019-12-09 17:32

第200萬名日客今來台 她最期待喝珍奶、參拜龍山寺

2019-12-09 16:46

取消8折優惠影響長程客？ 新北：堅守1280定期票

2019-12-09 15:51

日籍旅客來台突破200萬人 14年來首次

2019-12-09 16:16

他買9顆巧克力驚比牛肉貴 網虧當一日盤子

2019-12-09 16:08

冷氣團休兵將回暖 週五感受最明顯

2019-12-09 16:00

過度補眠變周一症候群 錯誤睡眠迷思影響生理時鐘

2019-12-09 15:51

寒假春節出國 90年次役男出境要先申請核准

2019-12-09 15:21

擬取消8折優惠改忠誠回饋 北捷：將與新北密集溝通

2019-12-09 15:00

脊椎受傷微創手術效果佳 麻豆新樓醫院發表新技術

2019-12-09 14:59

搶攻16億人口的市場 台灣有38項水產品取得清真認證

2019-12-09 14:45

昇恆昌大手筆贊助體壇 培育更多台灣之光

2019-12-09 14:25

高雄機場新方案 不改建直接蓋新航廈

2019-12-09 14:25

解決台北站人力荒 台鐵派「其他站長」做記錄

2019-12-09 14:24

低溫溫差大 東山咖啡傳裂果農民叫苦

2019-12-09 14:23

貝多芬慶250冥誕 AI完成10號交響曲

2019-12-09 14:22

連日冷的很有感 防寒商機發燒

2019-12-09 14:21

氣溫驟降1、2周後流感升溫 衛局籲民眾及早施打疫苗

2019-12-09 14:21

太陽公公休假去 周三起北部和東半部轉濕涼

2019-12-09 14:11

癌症基金會：盼免疫療法讓更多人受惠

2019-12-09 14:04

病毒無所不在 寶寶長菜花

2019-12-09 14:02

未來肉類 進軍台灣各通路

2019-12-09 14:02

預防性治療 淋巴癌患者B肝復發機率大降

2019-12-09 14:01

用機器人和長輩「套交情」 基隆市推廣營養有高招

2019-12-09 13:57

「台灣原創漫畫活歷史」許貿淞辭世 鄭麗君表哀痛

2019-12-09 13:38

玉山事故墜崖居多 山友相會應禮讓

2019-12-09 13:23

北市驗火鍋料 知名日式火鍋業者板豆腐有防腐劑

2019-12-09 13:23

首波大陸冷氣團南下 醫師提醒小心流感

2019-12-09 13:22

北市抽驗水產 台北魚市有午仔魚動物用藥違規

2019-12-09 12:58

取消15年冬季靜山 玉山處強調自律登山「國家不賠了」

2019-12-09 12:57

為黑豆找藍海 美和科大成功研製「國產發芽黑豆豆漿」

2019-12-09 12:56

給便便「一個關愛眼神」 回頭看出潛藏的健康危機

2019-12-09 12:39

國衛院：有B肝的淋巴癌患者先預防 能降低復發並省成本

2019-12-09 12:09

強烈冷氣團加輻射冷卻 清晨新竹寶山僅7.9度

2019-12-09 12:03

幾個月大寶寶長「菜花」 醫師說口水也可能有HPV病毒

2019-12-09 12:02

騎車怕冷…他問「男生不能穿褲襪？」 網狂歪樓：還以為是妹子的腿！

2019-12-09 12:00
看更多

熱門文章

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

一日限定！ 肯德基9塊炸雞桶只要359元

2019-12-09 15:28

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

2019-12-09 07:29

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數

2019-12-09 10:27

台灣哪間手搖飲「奶精茶」最美味？ 網友激推2家入選

2019-12-09 11:04

【我見我思】郎英／老了以後該住哪兒

2019-12-09 06:00

繼光香香雞慶祝新開店 12月13日起連續三天香香炸雞免費送

2019-12-09 13:21

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

Line瘋傳「醫管局」籲喝水預防流感 衛福部急澄清

2019-12-09 11:00

鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法

2019-12-09 10:48

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動：跪求代買

2019-12-09 10:50

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

2019-12-09 09:06

影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界

2019-12-09 09:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top