不只女性受影響 婦產科女醫請老公去打HPV疫苗

台灣知名女配音員蔣篤慧九月驚傳罹患子宮頸癌逝世，演出《慾望師奶》（Desperate Housewives）聞名的好萊塢女星瑪西．克蘿絲（Marcia Cross）也曾公開自己對抗肛門癌的過程，而這些癌症都因人類乳突病毒（HPV）所引起。醫師提醒，HPV帶來的危害不只限於女性，除了造成子宮頸癌，還可能造成陰莖癌、肛門癌和菜花等疾病，不可不慎。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，子宮頸癌只是HPV冰山中的一角，和HPV相關的癌症還包括外陰癌、陰道癌、陰莖癌、頭頸癌和肛門癌，甚至連常聽到的菜花都和這個病毒有關，因此男性也逃不了HPV的危害。而且許多人都以為只有性接觸會傳染HPV，但事實上「HPV無所不在」。他便舉例，曾有出生一、兩個月的小嬰兒屁股冒「菜花」，以為遭受兒虐性侵，沒想到竟然是爸媽的口水惹的禍。根據研究，男性約10％、女性5％的口水中帶有HPV病毒。

林口長庚醫院婦癌科教授趙安琪表示，HPV有一百多型的病毒，子宮頸癌以16、18兩型最多，但台灣還有58、52和33型為重要型別。

台北醫學大學婦產部婦科主任陳菁徽表示，女性只要有過性經驗，超過80％的機率會感染HPV，男性則超過90％機率感染HPV，因此男女都應該重視，而HPV疫苗可預防約60％至70％的感染。陳菁徽不僅自己接種疫苗，她也鼓勵另一半打疫苗，「老公或許聽不懂，也搞不懂男生為何要打子宮頸癌疫苗，但他知道我是為他好。」

台北醫學大學附設醫院婦產部長劉偉民則表示，在他的診間，每月仍有一、兩位過去曾打過疫苗仍發生癌前病變，因此預防子宮頸癌最好的方式還是子宮頸抹片篩檢。透過子宮頸抹片篩檢，可以早期診斷出〇期癌，此時還只是癌前病變的階段，動個小手術即可，且復發率不到1%。