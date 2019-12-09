超商微波便當996年後過期 網笑倒：投胎10次還可以吃

一名網友PO文表示，自己在超商買了一個微波加熱的便當，但他看見上方的保存期限後卻驚訝的直呼「這是要我下輩子再吃嗎？」圖擷自 爆怨公社公開版 分享 facebook

現代人由於時常忙到沒時間吃飯，因此為了方便，許多人的三餐常常選擇在超商解決，微波加熱即可食用的餐盒深受不少上班族群的喜愛，而超商為了控管商品品質，都會在食品包裝後方貼上保存期限的貼紙，以維持商品新鮮度。但日前卻有一名網友在爆廢公社公開版PO文表示，自己在超商買了一個便當，但當他看見上方的保存期限後卻驚訝的直呼「這是要我下輩子再吃嗎？」

原PO在文中PO出一張照片，只見照片中是某家連鎖超商的微波食品，上頭除了清楚標示價錢外，還有熱量等商品資訊，但仔細一看有效日期卻會發現，到期日竟然是「3015年11月18日」，整整距離現在的年份差了996年，難道這個餐盒竟可保存近千年之久？原PO發現後便打趣的說「這大概是轉世投胎，下輩子還可以吃吧...」。

PO文一出後，網友紛紛笑倒表示，「等到人類滅絕的時候就可以吃了」、「你可能要投胎轉世10次才吃的到，神童轉世就是你！」、「這是萬一地球滅絕的時候最後的存糧啊」、「根本未來的食物」、「都可以當傳家寶了」、「九世輪迴剛好吃得到」。

也有不少網友分析，應該是食品防腐劑的關係。「防腐劑下的夠重，真的可以保存到那個時候」、「這個因為有加防腐劑，可以冷藏12代都不是問題」、「所以說超商的微波食品真的要儘量少吃，很不健康」、「超商很多食物其實都有加防腐劑，所以才可以吃起來都那麼美味」。