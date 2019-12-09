日籍旅客來台突破200萬人 14年來首次
今年來台日籍旅客第200萬人次9日出爐，來自宮崎縣的溝口綾子成為第200萬幸運兒，獲得機票、飯店住宿券等禮品。這是14年來日籍旅客來台首度突破200萬人次。
交通部觀光局國際組組長黃勢芳帶領工作人員，9日至桃園機場入境證照查驗櫃檯守候第200萬名日籍旅客入境。下午2時10分27歲的溝口綾子通過證照查驗台，移民署國境事務大隊移民官依據電腦資料確認她就是今年第200萬名日籍旅客，黃勢芳組長立即為她披掛綵帶及獻花。
從事醫療臨床工作的溝口綾子，與母親、姐姐、姐夫、外甥共5人，參加台灣3天2夜旅遊行程，9日搭乘中華航空公司CI-119班機，從鹿兒島飛抵桃園機場。
第1次踏上台灣土地的溝口綾子，看到大隊人馬跟媒體記者湧上前嚇了一大跳，經過工作人員用日語說明，她才回過神來，直說好幸運。第1次來台灣的溝口綾子，最想去台北龍山寺，她認為那是最具有正面能量的地方。
黃勢芳組長表示，送給溝口綾子的禮品包括中華航空提供日本不限航點國際線機票2張、台灣高鐵3日周遊券2張與葛瑪蘭客運票交通券，台北美侖商旅、台北萬豪酒店、台中永豐棧酒店、台南老爺行旅、高雄國賓大飯店、宜蘭礁溪捷絲旅、花蓮理想大地渡假飯店、澎湖澎澄飯店和愛麗詩會館等飯店也贊助住宿券，共同歡迎溝口綾子明年再來體驗台灣各地風貌。
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