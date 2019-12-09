日籍旅客來台突破200萬人 14年來首次

今年來台日籍旅客第200萬人次9日出爐，來自宮崎縣的溝口綾子成為第200萬幸運兒，獲得機票、飯店住宿券等禮品。這是14年來日籍旅客來台首度突破200萬人次。

交通部觀光局國際組組長黃勢芳帶領工作人員，9日至桃園機場入境證照查驗櫃檯守候第200萬名日籍旅客入境。下午2時10分27歲的溝口綾子通過證照查驗台，移民署國境事務大隊移民官依據電腦資料確認她就是今年第200萬名日籍旅客，黃勢芳組長立即為她披掛綵帶及獻花。

從事醫療臨床工作的溝口綾子，與母親、姐姐、姐夫、外甥共5人，參加台灣3天2夜旅遊行程，9日搭乘中華航空公司CI-119班機，從鹿兒島飛抵桃園機場。

第1次踏上台灣土地的溝口綾子，看到大隊人馬跟媒體記者湧上前嚇了一大跳，經過工作人員用日語說明，她才回過神來，直說好幸運。第1次來台灣的溝口綾子，最想去台北龍山寺，她認為那是最具有正面能量的地方。