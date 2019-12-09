取消8折優惠影響長程客？ 新北：堅守1280定期票

雙北市針對捷運票價今上午進行閉門會議，新北市議員質疑長程客會受到影響，新北交通局長鍾鳴時說，定期票1280是比較好的方案，1280會堅持留下來。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 台北捷運欲取消8折優惠，台北市交通局長陳學台、北捷副總經理沈志藏等人，今到新北市府與交通局長鍾鳴時對談，新北市議員李坤城今在議會表示，捷運長程通勤者會不會受到影響？新北交通局長鍾鳴時說，長程可選擇1280月票，新北會堅守不被取消月票。

雙北市針對捷運票價今上午進行閉門會議，鍾鳴時會後受訪指出，雙方溝通之間沒有什麼大問題，台北市交通局有與諾，敬老卡、愛心卡及兒童卡等運輸弱勢者的優惠會繼續維持優惠。

李坤城表示，若電子票證取消8折優惠，年底環狀線通車後，會不會受到影響，搭的次數比較多，確定會更有優惠嗎？讓新北有淡水地區民眾，長程捷運通期者，會不會受到影響。

鍾鳴時表示，今上午台北市提出比較有數據簡報基料，雙方基本上是簡單意見交流，會再審慎檢視數據，評估對新北市民影響，另外北市預計在明年2月1日實施，用分級統計當月乘坐次數，對新北有利也有影響。

鍾鳴時說，短距離對市場上有幫助，長程不擔心，現在定期票1280是比較好的方案，1280會堅持留下來，對民眾還是有吸引力還是會維持，新北交通局會繼續努力。

李坤城說，台北市說變就變，新北交通局要想對新北市有利在哪裡，不能台北市改來改去收益也不多，台北市講什麼新北市都不要答應，不然有損新北市民權益。