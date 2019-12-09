親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

色情合成圖流出 韓國瑜批選舉變得不入流、下三濫

辜家古厝有多大？ 辜仲諒自曝被嚇傻

冷氣團休兵將回暖 週五感受最明顯

2019-12-09 16:00台灣醒報 記者張元融╱台北報導

氣象專家賈新興9日受訪說：「週四前民眾還是得稍微保暖，週五之後明顯回暖，感受到的...
氣象專家賈新興9日受訪說：「週四前民眾還是得稍微保暖，週五之後明顯回暖，感受到的溫度落差就會很明顯了！」（photo by張元融／台灣醒報）
分享
冷空氣暫時休兵，本週氣溫逐步回暖！天氣風險公司總監賈新興9日（週一）受訪指出，上週的冷氣團減弱後，本週天氣逐漸回暖，唯週三、週四受東北季風影響，迎風面稍轉涼，週五後全台氣溫又再升高。賈說：「週四前民眾還是得稍微保暖，週五之後明顯回暖，感受到的溫度落差就會很明顯了！」

週三冷空氣強度弱

「週一白天冷空氣逐漸減弱後，隨著各地陽光露臉，溫度逐漸回升！」氣象主播賴忠瑋詳細說明，週三下半天東北風雖增強，但較偏乾，不至於帶來顯著降雨，雖然強度也不算很強，不過「迎風面的北部和東北部還是會因為風速增強而有變冷的感覺」，主要影響時間則到週四；週五起又會轉為相對較溫暖的偏東風，溫度也將再回升。

本週水氣偏少！天氣即時預報表示：「週二~週三在迎風面稍有陣雨，其他時間全台以多雲為主；新竹以南、外島整週都是好天氣。」賴忠瑋說明，週二下半天起，迎風面的水氣略微增加，東北部要留意有局部零星短暫陣雨。

賈新興：暖冬年

「雖然回暖，週四前仍需注意單日溫差！」天氣即時預報提醒，上週是寒冷的一週，本週是溫暖的一週，穿搭可用「薄內搭+厚外套」來應付一整天的溫度。賈新興也澄清，本週的回暖程度還不至於到外傳的「類似夏天天氣」那麼誇張，只是說，「週五與前幾日的溼冷天氣相比，落差確實會很大。」週五後南部民眾可換上短袖，北部則適合穿薄長袖。

此外，賈新興指出，未來10天左右都不會有大陸冷氣團襲台。他說：「以長遠天氣來看，今年屬於暖冬，12月～2月的氣溫將會是正常偏暖。」

【更多精采內容，詳見

冷氣團預報

延伸閱讀

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫...

賴忠瑋：今全台都轉濕冷 中南部降雨多在周四

今年冬天會不會冷？ 賈新興：偏暖的機率最高

北冕颱風有機會轉強颱 外圍環流下周恐影響台灣

地球體檢報告 賈新興：10月地球體溫140年...

冬季風指標預測 賈新興：今年台灣冬季偏冷機率...

相關新聞

取消8折優惠影響長程客？ 新北：堅守1280定期票

2019-12-09 15:51

過度補眠變周一症候群 錯誤睡眠迷思影響生理時鐘

2019-12-09 15:51

他買9顆巧克力驚比牛肉貴 網虧當一日盤子

2019-12-09 16:08

寒假春節出國 90年次役男出境要先申請核准

2019-12-09 15:21

紐西蘭唯一海洋活火山懷特島 白煙繚繞當地人最愛景點

2019-12-09 16:56

不只女性受影響 婦產科女醫請老公去打HPV疫苗

2019-12-09 16:36

日籍旅客來台突破200萬人 14年來首次

2019-12-09 16:16

擬取消8折優惠改忠誠回饋 北捷：將與新北密集溝通

2019-12-09 15:00

脊椎受傷微創手術效果佳 麻豆新樓醫院發表新技術

2019-12-09 14:59

搶攻16億人口的市場 台灣有38項水產品取得清真認證

2019-12-09 14:45

昇恆昌大手筆贊助體壇 培育更多台灣之光

2019-12-09 14:25

高雄機場新方案 不改建直接蓋新航廈

2019-12-09 14:25

解決台北站人力荒 台鐵派「其他站長」做記錄

2019-12-09 14:24

低溫溫差大 東山咖啡傳裂果農民叫苦

2019-12-09 14:23

貝多芬慶250冥誕 AI完成10號交響曲

2019-12-09 14:22

連日冷的很有感 防寒商機發燒

2019-12-09 14:21

氣溫驟降1、2周後流感升溫 衛局籲民眾及早施打疫苗

2019-12-09 14:21

太陽公公休假去 周三起北部和東半部轉濕涼

2019-12-09 14:11

癌症基金會：盼免疫療法讓更多人受惠

2019-12-09 14:04

病毒無所不在 寶寶長菜花

2019-12-09 14:02

未來肉類 進軍台灣各通路

2019-12-09 14:02

預防性治療 淋巴癌患者B肝復發機率大降

2019-12-09 14:01

用機器人和長輩「套交情」 基隆市推廣營養有高招

2019-12-09 13:57

「台灣原創漫畫活歷史」許貿淞辭世 鄭麗君表哀痛

2019-12-09 13:38

玉山事故墜崖居多 山友相會應禮讓

2019-12-09 13:23

北市驗火鍋料 知名日式火鍋業者板豆腐有防腐劑

2019-12-09 13:23

首波大陸冷氣團南下 醫師提醒小心流感

2019-12-09 13:22

北市抽驗水產 台北魚市有午仔魚動物用藥違規

2019-12-09 12:58

取消15年冬季靜山 玉山處強調自律登山「國家不賠了」

2019-12-09 12:57

為黑豆找藍海 美和科大成功研製「國產發芽黑豆豆漿」

2019-12-09 12:56

給便便「一個關愛眼神」 回頭看出潛藏的健康危機

2019-12-09 12:39

國衛院：有B肝的淋巴癌患者先預防 能降低復發並省成本

2019-12-09 12:09

強烈冷氣團加輻射冷卻 清晨新竹寶山僅7.9度

2019-12-09 12:03

幾個月大寶寶長「菜花」 醫師說口水也可能有HPV病毒

2019-12-09 12:02

騎車怕冷…他問「男生不能穿褲襪？」 網狂歪樓：還以為是妹子的腿！

2019-12-09 12:00

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

春節將至 旅客勿夾帶、郵寄任何肉類製品闖關

2019-12-09 11:49

行道樹開花結果飄刺鼻臭味 環保局頻接民眾檢舉

2019-12-09 11:48

「未來肉類」引進台灣 營養學者：留意過敏原與奶蛋素

2019-12-09 11:39
看更多

熱門文章

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

2019-12-09 07:29

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

台灣哪間手搖飲「奶精茶」最美味？ 網友激推2家入選

2019-12-09 11:04

【我見我思】郎英／老了以後該住哪兒

2019-12-09 06:00

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數

2019-12-09 10:27

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

Line瘋傳「醫管局」籲喝水預防流感 衛福部急澄清

2019-12-09 11:00

繼光香香雞慶祝新開店 12月13日起連續三天香香炸雞免費送

2019-12-09 13:21

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

一日限定！ 肯德基9塊炸雞桶只要359元

2019-12-09 15:28

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動：跪求代買

2019-12-09 10:50

鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法

2019-12-09 10:48

今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

2019-12-09 09:06

影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界

2019-12-09 09:09

【初老心情】大眼蛙／養眼人生

2019-12-09 06:00

回娘家被酸「沒斷奶」 她嘆：一個月才回去一次

2019-12-09 14:06

測字：快記下！明年你會有哪種突破性的好運？

2019-12-09 10:15

健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處

2019-12-09 01:31

取消15年冬季靜山 玉山處強調自律登山「國家不賠了」

2019-12-09 12:57

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

【生活的風景】王錫璋／晾曬的工作服

2019-12-09 06:00

50歲王菲美到不科學！公開保養2祕訣 一件事最重要

2019-12-09 11:44

台鐵產工控台北站人力荒 台鐵派「其他站長」觀察記錄

2019-12-09 09:45

他買9顆巧克力驚比牛肉貴 網虧當一日盤子

2019-12-09 16:08

百萬張0元機票快搶！ 越捷航空12月10日起下午1點到3點開賣

2019-12-09 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top