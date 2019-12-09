冷氣團休兵將回暖 週五感受最明顯

氣象專家賈新興9日受訪說：「週四前民眾還是得稍微保暖，週五之後明顯回暖，感受到的溫度落差就會很明顯了！」（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 冷空氣暫時休兵，本週氣溫逐步回暖！天氣風險公司總監賈新興9日（週一）受訪指出，上週的冷氣團減弱後，本週天氣逐漸回暖，唯週三、週四受東北季風影響，迎風面稍轉涼，週五後全台氣溫又再升高。賈說：「週四前民眾還是得稍微保暖，週五之後明顯回暖，感受到的溫度落差就會很明顯了！」

週三冷空氣強度弱

「週一白天冷空氣逐漸減弱後，隨著各地陽光露臉，溫度逐漸回升！」氣象主播賴忠瑋詳細說明，週三下半天東北風雖增強，但較偏乾，不至於帶來顯著降雨，雖然強度也不算很強，不過「迎風面的北部和東北部還是會因為風速增強而有變冷的感覺」，主要影響時間則到週四；週五起又會轉為相對較溫暖的偏東風，溫度也將再回升。

本週水氣偏少！天氣即時預報表示：「週二~週三在迎風面稍有陣雨，其他時間全台以多雲為主；新竹以南、外島整週都是好天氣。」賴忠瑋說明，週二下半天起，迎風面的水氣略微增加，東北部要留意有局部零星短暫陣雨。

賈新興：暖冬年

「雖然回暖，週四前仍需注意單日溫差！」天氣即時預報提醒，上週是寒冷的一週，本週是溫暖的一週，穿搭可用「薄內搭+厚外套」來應付一整天的溫度。賈新興也澄清，本週的回暖程度還不至於到外傳的「類似夏天天氣」那麼誇張，只是說，「週五與前幾日的溼冷天氣相比，落差確實會很大。」週五後南部民眾可換上短袖，北部則適合穿薄長袖。

此外，賈新興指出，未來10天左右都不會有大陸冷氣團襲台。他說：「以長遠天氣來看，今年屬於暖冬，12月～2月的氣溫將會是正常偏暖。」

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