寒假春節出國 90年次役男出境要先申請核准

明年寒假及春節落在元月分，配合連續假期將至，許多家庭會安排出國旅遊，南投縣民政處呼籲明年1月1日起，民國90年次（含以前）出生的男子，如果要出境，應經事先申請核准，以免造成困擾。

民政處表示，自今年4月29日起，政府雖然取消役男護照加蓋兵役管制章戳，已服役的也不用加蓋兵役註銷章，效期亦放寬與一般民眾同為10年，但是當年年滿19歲1月1日起至年滿36歲的役男，當年12月31日止，若尚未履行兵役義務，出國前仍需去申請許可；但如於役齡前的18歲之年12月31日以前出境，出國並不需申請核准。

民政處指出，役男出國前記得檢查護照的最後一頁是否有蓋上「出國核准許可」，依據「兵役法施行法」第48條及「役男出境處理辦法」第4條規定，役齡男子尚未履行兵役義務者，出境應經核准，但是，近年來屢有已達役齡身分者，因為出國前未辦理役男出境核准手續，以致於在出國當天到了機場，卻因具有役男身分而遭境管人員攔阻，而無法順利出境。