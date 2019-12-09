擬取消8折優惠改忠誠回饋 北捷：將與新北密集溝通

台北捷運公司日前公開電子票證忠誠回饋新優惠方案，欲取消電子票證8折優惠，卻未先與新北溝通惹議，今天由北市交通局長陳學台、北捷副總經理沈志藏等人前往新北開會溝通。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北捷運公司日前公開電子票證忠誠回饋新優惠方案，欲取消電子票證8折優惠，卻未先與新北溝通惹議，今天由北市交通局長陳學台、北捷副總經理沈志藏等人前往新北開會溝通；陳學台表示，已與新北初步釐清確認敬老卡等弱勢優惠卡種不變；北捷則說，新北市府盼了解的資訊，會再補充資料，近期將會與新北市府密集溝通。

針對北捷公司原定會由董事長李文宗、總經理顏邦傑出席與新北市交通局長鍾鳴時會談，兩人卻都請假；北捷表示，李是因為1個月前就預約醫院體檢剛好排在今天進行，因此才請假，而顏則是臨時有要公要處理、開會，也不克前往；但公司仍派出計畫相關幹部，包含副總經理沈志藏、主祕高文祥、企劃處長吳俊佑出席。

陳學台表示，新北市交通局主要是想了解計畫方案對現有優惠族群的影響有哪些、補助款是否變動等，目前已初步釐清確定，會維持敬老卡、愛心卡及兒童卡既有優惠票價，例如敬老卡基本價仍是8元，適用忠誠度回饋優惠的主要是一般電子票證；由於開會僅1小時，接下來還有待北捷公司補充資料、持續開會與新北溝通。

北捷公司表示，今天雙北就票價優惠調整方案評估的大數據統計分析、規劃原則及可能影響，有逐一說明及交換意見；針對忠誠度回饋優惠方案，近期將會與新北市密集溝通，才提請董事會討論通過，並報北市府核定後實施。