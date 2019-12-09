脊椎受傷微創手術效果佳 麻豆新樓醫院發表新技術

脊椎受傷或傳統手術傷口大，經常術後要住院一星期以上，麻豆新樓醫院神經外科引進微創技術服務病患，由專精微創手術的主治醫師嚴世島主刀。

嚴世島表示，傳統與微創手術花費時間相近，差異在微創手術組織傷害較小、術後恢復較快，住院時間大幅減少，一般需住院5天以內，平均只有傳統手術住院時間一半，不過鈦合金「微創釘」需自費6萬元以上。

不過嚴世島也指出，雖然微創手術好處多，但也不是所有病患都適用，部分退化性患者、脊椎體滑脫過大或細菌感染的病患，都不宜採用微創方式處理。

脊椎微創手術(minimally invasive spine surgery，MISS)常用於壓迫性骨折、脊椎滑脫、骨刺/椎間盤突出壓迫或脊椎腫瘤等疾病，目的在透過更小的破壞來達到「減壓、固定、融合」這三個「由古至今脊椎手術不變的定律精髓」。

微創手術跟傳統手術相比，除傷口比較小，對脊椎旁肌肉和軟組織的破壞大大減少，病人能夠有更舒適及更短的恢復跟住院時間。

嚴世島說，很多病人可以在術後1到2天就穿著背架起床活動，大部分5天內就可以順利出院，強化病人日常生活的便利性和自主性。

嚴世島強調，現在很多人都有腰痛或下背痛的問題，大部分往往都是因為工作、壓力、外傷或生活習慣不佳所導致的，在沒有一些重要警訊如無力、失禁、發燒、體重下降、劇烈難耐的疼痛的前提下，治療的原則通常是以保守治療為優先，例如適度休息、止痛、使用背架及復健等，若經過治療1至3個月後仍未改善或甚至有惡化的現象，就必須進一步與醫師討論評估看是否有接受手術的必要性。

他說，雖然脊椎微創手術的好處看起來很多，但並不一定適用於每個脊椎疾患，若要完全取代傳統手術，或許現在還言之過早，不同的脊椎疾病有不同的治療方式及選擇，正確且及時的診斷是相當重要的關鍵。