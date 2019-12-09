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腎友阿嬤遵循醫囑 喜迎百歲生日

2019-12-09 14:53中央社 台中9日電

住在苗栗的高齡阿嬤鄭陳秀餐是台中市光田綜合醫院大甲院區洗腎室最年長的病友，阿嬤2年前確診為慢性腎臟病後遵循醫囑持續控制病情，院方今天為阿嬤提前歡度百歲生日。

阿嬤即將於12日過百歲生日，慶生會上除準備阿嬤喜歡的布丁蛋糕，醫護人員還送上經過媽祖廟過火庇佑的手環及營養品，祝福阿嬤平安健康。

光田綜合醫院腎臟內科醫師張淑鈺指出，阿嬤約2年前因為心臟疾病前來急診救治，當時發現腎臟功能異常，轉介到腎臟內科檢查確診為慢性腎臟病，之後阿嬤在家人細心呵護下，遵循醫囑持續控制病情。

張淑鈺表示，日前阿嬤常常感到呼吸會喘，經藥物治療後改善效果有限，而且出現吃不下、睡不好等症狀，家人和醫師共同討論後，決定讓阿嬤透過血液透析洗腎幫助身體代謝，免除尿毒症風險，1週後阿嬤生活品質明顯改善，恢復以往的精神。

光田綜合醫院腎臟內科主任楊得政表示，台灣已經進入高齡社會，因老化衍生的慢性疾病，透過長輩的積極態度、家庭的妥善照顧及醫師的專業診治，使用適當正確的醫療可以讓疾病獲得有效的控制，就可以跟阿嬤一樣，100歲依然精神奕奕、天天開心。

此外，衛生福利部豐原醫院今天舉辦「愛心義賣會」，由副院長匡勝捷變身廚師，與早午餐業者在醫院大廳製作愛心漢堡，廣邀民眾買漢堡做愛心，活動所得全數捐給院內「社會服務暨醫療救助基金─獨居老人指定捐款」，作為貧困及獨居長者的醫療費，讓長者安心就醫。

愛心醫師獨居老人

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