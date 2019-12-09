搶攻16億人口的市場 台灣有38項水產品取得清真認證

全球穆斯林人口超過16億，預估2050年時，穆斯林人口將占全球人口三分之一。高雄市政府海洋局及漁業署合作，去年成功輔導5家業者，計有28項水產品通過認證；今年截至11月底，再度成功輔導5家業者，計38項水產品取得清真認證，未來在台灣的穆斯林族群便能輕鬆選購高雄水產品。

高雄市政府海洋局表示，這些取得認證的業者陸續成功開拓清真市場，例如安永生技開始拓展海外的清真市場；而高雄福華大飯店、翰品酒店等取得清真認證的飯店，也向「魚社長」下單採購產品，「天時福」的「品魚時刻」也在家樂福及圓山大飯店上架。

今年度計畫是與台灣因哈特國際清真認證有限公司合作，透過馬來西亞國際伊斯蘭大學的協助，截至今年11月為止共計5家業者38項產品取得清真認證。分別為「天時福水產食品股份有限公司」、「允偉興業股份有限公司」、「泉勝科技有限公司（媽媽魚）」、「鮪軒貿易有限公司」及「和發冷凍食品」等5家業者，通過認證的產品品項相當豐富，包含冷凍全魚、生魚片、魚鬆、即食魚排魚粥等商品。

台灣因哈特國際清真認證有限公司馬孝棋教長表示，所有通過清真認證的業者皆參與本案舉辦之說明會、清真專業人才訓練並取得培訓證書，再經歷過3次現場輔導後，由馬來西亞伊斯蘭大學所派出的清真稽核員進行現場審查，通過文件審查、現場環境、產品確認等多重作業後，即可取得產品清真認證號碼，正式進入清真市場，讓在台灣的穆斯林可以安心地選購並享用水產品。