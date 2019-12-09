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低溫溫差大 東山咖啡傳裂果農民叫苦

2019-12-09 14:23聯合報 記者謝進盛／即時報導

近日低溫來襲，台南市東山區傳出咖啡果裂 ，憂心缺工衍生造成更大農損農損，台南市議員李宗翰希望農業局能派人協助搶收，另外也安排中央會勘，提供農損補助。

南市農業局農務科科長蘇信姿指出，缺工部分，農業局也會協助東山區公所進行短期工的媒合。至於農損補助部分，近日會再安排農委會及農改場進行會勘，了解是否有向中央申請農損補助可能。

李宗翰今邀集農業局、東山區公所、東山多家咖啡業者、農民於東山高原舉辦會勘。針對連日低溫與降雨，日夜溫差大，造成東山咖啡果裂，若不緊急採收，將造成大規模農損。

李宗翰表示，農友陳情稱這幾天低溫，再加上豪雨，使得咖啡果裂開。若不加緊採收，只怕這期的努力都前功盡棄。但是高原位於山區，本來就人口較少，這幾天又是平日，尋找人手不易，希望農業局能多幫忙。

另外此次裂果屬於大規模受損，裂果率也達二分之一，應該有申請農損補助的條件，也要求農業局要多替農民向中央爭取。

在場的東山產業協會、大鋤花間、十方元、高純坊、村長咖啡、李子園咖啡協會、高峰咖啡等業者說，上周末凌晨山上溫度不到10度，白天溫度急速上升到20度，再加上降雨，咖啡果實受損嚴重。通常裂果情況發生，需要在3到5天內完成採收。但這次裂果狀況全區皆發生，大家都在搶收，人手嚴重不足，希望政府一定要出面協助。

連日低溫溫差大，台南東山咖啡傳裂果，農民叫苦。圖/李宗翰服務處提供
連日低溫溫差大，台南東山咖啡傳裂果，農民叫苦。圖/李宗翰服務處提供
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連日低溫溫差大，台南東山咖啡傳裂果，農民叫苦。圖/李宗翰服務處提供
連日低溫溫差大，台南東山咖啡傳裂果，農民叫苦。圖/李宗翰服務處提供
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連日低溫溫差大，台南東山咖啡傳裂果，農民叫苦，台南市議員李宗翰（左一）為農民請命...
連日低溫溫差大，台南東山咖啡傳裂果，農民叫苦，台南市議員李宗翰（左一）為農民請命。圖/李宗翰服務處提供
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連日低溫溫差大，台南東山咖啡傳裂果，農民叫苦，台南市議員李宗翰（左一）為農民請命...
連日低溫溫差大，台南東山咖啡傳裂果，農民叫苦，台南市議員李宗翰（左一）為農民請命。圖/李宗翰服務處提供
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咖啡低溫

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