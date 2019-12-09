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氣溫驟降1、2周後流感升溫 衛局籲民眾及早施打疫苗

2019-12-09 14:21聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

公費流感疫苗第二階段在12月8日開打，接種對象為6個月以上學齡前幼兒，以及65歲以上長者，屬流感併發重症的高危險群。今天周一各大醫院湧入施打人潮，民眾可透過快速通關免掛號接種，一名73歲鄭女士清晨6點30分就從家中步行到高醫附院排隊，搶得頭香，她表示「有打有保庇，比較不會感冒」。

高雄市衛生局今表示，開打日正逢周日，先安排156家特約診所提供民眾施打，首日以65歲以上長者接種最多，有2521人，學齡前幼兒也有950人完成接種。

高醫附院院長侯明鋒今帶頭接種疫苗，他表示，院方在一樓大廳設置快速流感疫苗接種站，一早有710位民眾完成施打。

高醫家庭醫學科主任李純瑩說，流感輕症患者會出現發高燒、肌肉痠痛、全身無力倦怠、咳嗽等症狀，嚴重者則有肺炎、器官衰竭或休克等併發症，可能危及生命，包括小孩、孕婦、老年人重大傷病及慢性疾病患者，都是罹患重症高危險群，注射流感疫苗注射是預防流感的最佳方式。

衛生局統計，第一階段疫苗11月15日針對中小學生及醫事人員開打以來，校園涵蓋度已近5成，20萬劑約可在年底完成接種。

衛生局疾管處表示，第49周全市流感急診就診人次為354人，門診為6006人，均較前一周下降，不過最近氣溫驟降，民眾會待在門窗緊閉的室內，容易傳播病毒，預計1、2周內流感門急診就診人次將會逐漸上升，呼籲符合公費接種資格民眾，應盡速前往599家合約診所施打，及早獲得保護力。

第二階段公費流感疫苗開打，周一上午醫院湧入施打人潮，父母帶著家中幼兒到醫院施打，...
第二階段公費流感疫苗開打，周一上午醫院湧入施打人潮，父母帶著家中幼兒到醫院施打，及早獲得保護力。記者蔡容喬／攝影
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第二階段公費流感疫苗開打，周一上午醫院湧入施打人潮。記者蔡容喬／攝影
第二階段公費流感疫苗開打，周一上午醫院湧入施打人潮。記者蔡容喬／攝影
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第二階段公費流感疫苗開打，周一上午醫院湧入施打人潮。記者蔡容喬／攝影
第二階段公費流感疫苗開打，周一上午醫院湧入施打人潮。記者蔡容喬／攝影
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