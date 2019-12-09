用機器人和長輩「套交情」 基隆市推廣營養有高招

圓圓大眼睛和可愛多變的表情、會跟著人散步，機器人Zenbo還會評估肌少症、營養風險、吞嚥能力，陪玩小遊戲，播放許多有趣的衛教影片。基隆市營養推廣中心設計的這台機器人每次出動，社區長者都迫不及待要跟她互動，玩著玩著，長輩不只對自己的健康狀況暸若指掌，食物營養比例怎麼分配，背得比年輕人還熟。

根據國民營養狀況變遷調查，台灣長輩營養攝取不均，以乳品和水果最缺乏，蔬菜和堅果種子也不夠。為了提升長輩的營養知能，衛生福利部國民健康署支持22個縣市成立社區營養推廣中心，超過54位營養師專職走入社區，設計符合在地長輩需求的服務。國健署今舉行成果觀摩會，其中以基隆市的機器人最吸睛。

基隆市營養推廣中心營養師陳昱婷表示，現在的長輩很熱衷學習，跟得上數位潮流，看到機器人都很感興趣，很想要和他互動。透過點按觸控螢幕，長者能輕鬆愉快地完成多項重要的健康風險篩檢，機器人也能連結長輩所需的照顧資源。

營養師蕭文表示，除了機器人，營養師也會為長輩量測握力、身高體重、體脂肪、腰圍、小腿圍，目前發現基隆市的社區長輩普遍有體脂肪高、中央型肥胖、肌肉量不足的問題。透過具體數據的記錄和追蹤，可以幫助長輩更有動力改善營養攝取和運動習慣，專業團隊也能透過大數據分析，擬定下一步健康促進計畫。