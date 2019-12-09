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用機器人和長輩「套交情」 基隆市推廣營養有高招

2019-12-09 13:57聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

圓圓大眼睛和可愛多變的表情、會跟著人散步，機器人Zenbo還會評估肌少症、營養風險、吞嚥能力，陪玩小遊戲，播放許多有趣的衛教影片。基隆市營養推廣中心設計的這台機器人每次出動，社區長者都迫不及待要跟她互動，玩著玩著，長輩不只對自己的健康狀況暸若指掌，食物營養比例怎麼分配，背得比年輕人還熟。

根據國民營養狀況變遷調查，台灣長輩營養攝取不均，以乳品和水果最缺乏，蔬菜和堅果種子也不夠。為了提升長輩的營養知能，衛生福利部國民健康署支持22個縣市成立社區營養推廣中心，超過54位營養師專職走入社區，設計符合在地長輩需求的服務。國健署今舉行成果觀摩會，其中以基隆市的機器人最吸睛。

基隆市營養推廣中心營養師陳昱婷表示，現在的長輩很熱衷學習，跟得上數位潮流，看到機器人都很感興趣，很想要和他互動。透過點按觸控螢幕，長者能輕鬆愉快地完成多項重要的健康風險篩檢，機器人也能連結長輩所需的照顧資源。

營養師蕭文表示，除了機器人，營養師也會為長輩量測握力、身高體重、體脂肪、腰圍、小腿圍，目前發現基隆市的社區長輩普遍有體脂肪高、中央型肥胖、肌肉量不足的問題。透過具體數據的記錄和追蹤，可以幫助長輩更有動力改善營養攝取和運動習慣，專業團隊也能透過大數據分析，擬定下一步健康促進計畫。

衛福部部長陳時中表示，食物是健健康康、長命百歲的基礎，為了推廣正確觀念所做的任何小事都有意義，可能改變人的一生。陳時中說，他的孩子小學三、四年級時很胖，某天孩子帶了一本農委會的小冊子回家，內容包括各種食物營養熱量資訊。陳時中說，當時覺得這手冊應該沒什麼用，沒想到孩子很熱衷查詢，一年以後就瘦了一圈，直到現在都維持高壯標準身材。國健署署長王英偉表示，目前每個社區營養規廣中心都有兩到三位專職營養師，希望透過推廣和教育訓練，支持更多營養師投入社區服務。

基隆市營養推廣中心營養師陳昱婷協助長輩用機器人做健康風險篩檢。圖／營養師蕭文提供
基隆市營養推廣中心營養師陳昱婷協助長輩用機器人做健康風險篩檢。圖／營養師蕭文提供
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基隆市營養推廣中心的機器人Zenbo深受長輩喜愛。圖／營養師蕭文提供
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衛生福利部國民健康署今舉行社區營養推廣中心成果觀摩會。記者邱宜君/攝影
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基隆陳時中脂肪

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