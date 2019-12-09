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貝多芬慶250冥誕 AI完成10號交響曲

2019-12-09 14:22台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

樂聖貝多芬的250歲冥誕在即，AI演算法續作貝多芬未完成的第10號交響曲，將在明年4月首度由波昂貝多芬交響樂團演奏！軟體開發人員表示，只要觀眾分辨不出貝多芬和AI譜寫的樂曲，就可以算是成功了。早在今年5月，第一張由AI「演唱」的流行音樂專輯問世，大多媒體皆給予好評。

讓觀眾分不出來

根據《德國之聲》報導，奧地利的音樂科技聚落「卡拉揚學院」自今年夏天起，聚集一群來自各國的音樂學家、作曲家與資訊科技專家，共同開發一套AI演算法，嘗試學習貝多芬的樂風，為其續作第10號交響曲，以慶祝明年貝多芬的250歲冥誕。

這個演算法的基礎是語言識別技術，由程式設計師「餵」貝多芬的曲子給AI，AI學習過後再即興創作，不斷重複此過程，直到演算法創作的樂曲愈來愈有貝多芬的風格。羅德表示，最初AI創作的曲風比較像史特拉汶斯基，而非貝多芬，不過現在已經有貝多芬之風，他們的目標是讓觀眾分辨不出貝多芬本人和AI創作的樂曲。

「我們也不知道最終版的樂曲聽起來如何。」軟體首席開發人員羅德坦言，這個演算法難以預測，每天都帶給他們驚喜，「有如孩童在探索貝多芬的世界」。

AI專輯竟獲好評

《紐約》報導，早在5月美國電子音樂家赫倫登創造出的AI「Spawn」，「演唱」了第一張流行音樂專輯「Proto」。赫倫登指出，Spawn的歌聲類似節奏口技，利用嘴巴去模仿出有節奏、韻律的打擊樂效果。

這張專輯在大多數媒體的評論中皆獲得好評，其中《觀察家報》更給予5星的評價。

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