北市驗火鍋料 知名日式火鍋業者板豆腐有防腐劑

近來天氣轉涼變冷，不少民眾喜歡在此時享用火鍋暖身，北市衛生局最近也因此執行火鍋料專案抽驗計畫，共抽檢58件火鍋料，其中1件抽自千荷田日式涮涮鍋世貿店、貨源為新北市的「手工板豆腐」被檢出含有不得添加的防腐、殺菌劑「苯甲酸」而不合格；衛生局表示，已通知業者下架，並移請新北市府追查；千荷田日式涮涮鍋世貿店則表示，已經下架所有問題豆腐，會另找廠商供應。

衛生局10月中執行火鍋料專案抽驗計畫，在火鍋店、餐飲店、市場、賣場、超市抽驗58件火鍋料產品，包括25件菇類、8件鴨血、25件火鍋料加工製品（豆製品、貢丸、魚丸、米血糕、蒟蒻、小卷），檢驗項目包含重金屬鉛及鎘、食品添加物（12項防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑）等；結果1件手工板豆腐檢出含防腐劑「苯甲酸」每公斤1.09公克，依照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」應為不得添加；依食品安全衛生管理法可處製造業者或責任廠商3萬到300萬元罰鍰。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，「苯甲酸」為合法使用的防腐劑，可使用於「豆皮豆干類」產品，用量上限為每公斤0.6公克，但不得使用於「豆腐類產品」，包含板豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐等及豆漿；人體攝入過多苯甲酸可能會導致嘔吐、胃痛及腹瀉，主要由從尿中排出。