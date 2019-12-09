首波大陸冷氣團南下 醫師提醒小心流感

入冬以來首波大陸冷氣團到來後，醫院門診的感冒病患明顯增加，台南市安南醫院家醫科醫師陳泓毓今天說，最近來看感冒的病人常見症狀除了有咳嗽、流鼻水外，發燒、嗜睡和全身肌肉痠痛的比例也逐漸攀升，這些比較嚴重的症狀讓人警覺流行感冒的季節即將到來。

陳泓毓說，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，其中的流感病毒A型和B型，幾乎每年昂引起季節性的流行。和一般感冒相比，流感容易出現明顯的頭痛發熱、倦怠、肌肉酸痛等症狀且通常症狀發作較突然，痊癒所須時間比一般感冒長，約需1-2周甚至數周才能完全恢復，而且容易引發併發症甚至導致死亡。

陳醫師表示，預防流感有效的方式是施打流感疫苗，政府也會在每年流行期前，提供免費的公費疫苗。往年公費流感疫苗使用的是三價流感疫苗（含 2 種 A 型及 1 種 B 型疫苗株），今年將全面更換成四價流感疫苗，包含 2 種 A 型及 2 種 B 型疫苗株，預期可以給國人更全面的健康保護。