北市抽驗水產 台北魚市有午仔魚動物用藥違規

北市衛生局執行今年第六波水產品抽驗專案，共抽檢29件，其中1件抽自台北漁產運銷公司營運的台北魚類批發市場、貨源出自屏東的「午仔」魚被檢出依農委會規定不得用在水產品的抗生素「磺胺甲基噁唑」1.23ppm而不合格；衛生局表示，已要求業者下架不得販售並移請屏東縣政府追查；北漁公司則說，會要求業者提出午仔魚最新檢驗合格報告後才允許再進場。

衛生局10月在超市、餐飲業、漁產公司等販售場所執行水產品抽驗專案，29件生鮮水產品，包含魚類15件、貝類5件、蝦類5件、蟹類4件，檢驗多重動物用藥達48項、重金屬鉛及鎘等，結果1件「午仔」被檢出含磺胺甲基噁唑不符「動物用藥殘留標準」規定。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，磺胺甲基噁唑是一種廣效性抗生素，屬合法的動物用藥，用於治療雞、豬的細菌性感染，但未核准使用於水產品，過量使用可能會導致腸胃不適並影響腎功能等；該抗生素於家畜產品容許量上限則是0.1ppm。

陳怡婷表示，現已要求業者下架不合格午仔魚產品且不得販售，並根據北漁公司資料追蹤到來源為屏東縣後，已移請屏東縣政府衛生局追蹤調查，依食品安全衛生管理法將可處罰來源業者6萬元到2億元罰鍰。