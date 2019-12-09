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取消15年冬季靜山 玉山處強調自律登山「國家不賠了」

2019-12-09 12:57聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

玉山國家公園配合政府推行「山林開放」政策，不僅實施園區步道資訊公開、入園申請簡化，同時宣布明年二月起以雪季服務期間取代實施長達15年的冬季靜山等配套措施，但強調12月3日立法院三讀通過「國家賠償法」部分條文修正案後，在開放的山域、水域等自然公物或設施，經適當警告或標示，民眾風險自主管理，國家不負或減免損害賠償責任。

玉山國家公園指出，每年吸引超過34萬人次前來申請排雲山莊，今年度截至目前已發生40件山域事故案件，較近年來高，其中以滑落、墜崖類型最多，隨著中老年齡層的投入登山，根據統計入園遊客以40至59歲占最多，象徵台灣中老年登山客的比例有明顯增加趨勢。

副處長林文和指出，但從山域意外事故統計分析，遭難發生事故年齡40至59歲的登山客就達到54.3%，60歲以上則占了19.6%，高達7成的事故率，代表中老年體能有不足，及對環境反應慢的情況， 但登山活動更重要是風險評估與自我管理，須將安全放在第一考量，為自己負責，唯有平安下山才有下一座山的無限可能。

此外，玉管處配合山林全面開放，明年1月起進入雪季服務期間，在兼顧登山安全與生態保護的立場上，以服務取代管制，不再實施冬季靜山外，也特別呼籲山友，如在排雲山莊積雪達5公分以上，或是雪線降至白木林時，都將實施「雪季服務加強措施」，協助民眾進行雪季安全登山。

遇中央氣象局預報冷氣團將時，會公告提醒民眾登山前評估天氣狀況，如遇惡劣天候，應審慎調整登山計畫；進入雪季服務加強期間時雪攀裝備冰爪、冰斧（或登山杖）、安全頭盔等，記得適時攜帶並學習正確使用，做好充分準備，若經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。

玉山國家公園強調山域即使尚未降雪，但冬季高山山區步道結冰濕滑也需小心通行。圖／玉...
玉山國家公園強調山域即使尚未降雪，但冬季高山山區步道結冰濕滑也需小心通行。圖／玉管處提供
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玉山國家公園強調山域即使尚未降雪，但冬季高山山區步道結冰濕滑也需小心通行。圖／玉...
玉山國家公園強調山域即使尚未降雪，但冬季高山山區步道結冰濕滑也需小心通行。圖／玉管處提供
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玉山雖取消冬季靜山，但雪季天候難測，民眾應準備充分與謹慎自律才是平安保命符。圖／...
玉山雖取消冬季靜山，但雪季天候難測，民眾應準備充分與謹慎自律才是平安保命符。圖／玉管處提供
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玉山國家公園

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