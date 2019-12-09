親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大選拚空戰 蔡英文嚴謹節奏快、韓國瑜帶不動風向

火場訣別43通來電：震驚印度的「非法公寓工廠」43死惡火

為黑豆找藍海 美和科大成功研製「國產發芽黑豆豆漿」

2019-12-09 12:56聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東美和科技大學接受行政院農糧署委託，研發機能性發芽黑豆商品，日前已成功研製「國產發芽黑豆豆漿」，新產品一推出就受注目，學校期待為台灣黑豆開發新契機。

美和科技大學校長翁順祥本身是生物科技系教授，他表示，台灣每年從國外進口約250萬公噸的大豆，而台灣大豆栽培面積僅3188公頃，年產量約4674公噸，其中約五成為黑豆，兩者數量差距甚大。

為此，農委會啟動大糧倉計畫，鼓勵農友將稻田轉作大豆並輔導產銷契作。更導入產銷履歷驗證，以強化本土雜糧為非基因改造之優勢，讓所生產的黑豆可溯源，使產銷資訊透明化，建立國產與進口黑豆的差異性，並透過食品加工技術來打開黑豆行銷市場。

翁順祥指出，美和科大在接受農委會科技計畫補助下，針對國產黑豆進行研究發現，國產黑豆比進口的新鮮度為佳，其內含異黃酮成分較高，學校透過產學合作，以具產銷履歷的發芽黑豆，採低破壞的食品加工製程，開發出發芽黑豆豆漿、發芽黑豆煎餅等相關機能性食品。

他說，未來還可開發相關食品，像是食品加工餡料、機能性膳食飲品、發芽黑豆茶包、黑豆胚芽養生粉等相關產品，以增加國產豆類的多元價值與加工食品的行銷市場，大大加值本土農糧，適時調節本土黑豆的產銷平衡。

屏東美和科技大學接受行政院農糧署委託，研發機能性發芽黑豆商品，日前已成功研製「國...
屏東美和科技大學接受行政院農糧署委託，研發機能性發芽黑豆商品，日前已成功研製「國產發芽黑豆豆漿」，新產品一推出，就受到消費者一致好評，期待為台灣黑豆開發新契機。圖／美和科大提供
分享
屏東美和科技大學接受行政院農糧署委託，研發機能性發芽黑豆商品，日前已成功研製「國...
屏東美和科技大學接受行政院農糧署委託，研發機能性發芽黑豆商品，日前已成功研製「國產發芽黑豆豆漿」，新產品一推出，就受到消費者一致好評，期待為台灣黑豆開發新契機。圖／美和科大提供
分享

農委會履歷行政院

延伸閱讀

冬季養生重補腎 多吃「5黑」抗老、禦寒

【美味記憶】李月治／雞屎藤燉黑豆

非基改國產豆漿入校園 南部縣市國中小年喝50...

大豆變身創意佳餚 10道「豆中之王」人氣料...

大豆如何保存？輕鬆上手3大處理法、6道懶人料...

11月22日是節氣小雪 專家推薦吃「三黑」補...

相關新聞

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:41

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

2019-12-09 09:06

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

Line瘋傳「醫管局」籲喝水預防流感 衛福部急澄清

2019-12-09 11:00

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 09:10

騎車怕冷…他問「男生不能穿褲襪？」 網狂歪樓：還以為是妹子的腿！

2019-12-09 12:00

用機器人和長輩「套交情」 基隆市推廣營養有高招

2019-12-09 13:57

「台灣原創漫畫活歷史」許貿淞辭世 鄭麗君表哀痛

2019-12-09 13:38

玉山事故墜崖居多 山友相會應禮讓

2019-12-09 13:23

北市驗火鍋料 知名日式火鍋業者板豆腐有防腐劑

2019-12-09 13:23

首波大陸冷氣團南下 醫師提醒小心流感

2019-12-09 13:22

北市抽驗水產 台北魚市有午仔魚動物用藥違規

2019-12-09 12:58

取消15年冬季靜山 玉山處強調自律登山「國家不賠了」

2019-12-09 12:57

給便便「一個關愛眼神」 回頭看出潛藏的健康危機

2019-12-09 12:39

國衛院：有B肝的淋巴癌患者先預防 能降低復發並省成本

2019-12-09 12:09

強烈冷氣團加輻射冷卻 清晨新竹寶山僅7.9度

2019-12-09 12:03

幾個月大寶寶長「菜花」 醫師說口水也可能有HPV病毒

2019-12-09 12:02

春節將至 旅客勿夾帶、郵寄任何肉類製品闖關

2019-12-09 11:49

行道樹開花結果飄刺鼻臭味 環保局頻接民眾檢舉

2019-12-09 11:48

「未來肉類」引進台灣 營養學者：留意過敏原與奶蛋素

2019-12-09 11:39

搶錢姊妹花《冰雪奇緣》裡的女王三部曲

2019-12-09 10:53

鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法

2019-12-09 10:48

五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數

2019-12-09 10:27

台鐵產工控台北站人力荒 台鐵派「其他站長」觀察記錄

2019-12-09 09:45

影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界

2019-12-09 09:09

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

健康你我他／痠痛好朋友與疼痛為友

2019-12-09 01:31

健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處

2019-12-09 01:31

健康名人堂／健保改革要行穩致遠

2019-12-09 01:31

難度極高 長庚保下極低體重雙胞胎

2019-12-09 01:29

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

竹科人用眼過度 醫師開護眼菜單

2019-12-08 23:25

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02
看更多

熱門文章

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

2019-12-09 07:29

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

台灣哪間手搖飲「奶精茶」最美味？ 網友激推2家入選

2019-12-09 11:04

【我見我思】郎英／老了以後該住哪兒

2019-12-09 06:00

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

Line瘋傳「醫管局」籲喝水預防流感 衛福部急澄清

2019-12-09 11:00

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界

2019-12-09 09:09

今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

2019-12-09 09:06

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動：跪求代買

2019-12-09 10:50

【初老心情】大眼蛙／養眼人生

2019-12-09 06:00

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

【生活的風景】王錫璋／晾曬的工作服

2019-12-09 06:00

測字：快記下！明年你會有哪種突破性的好運？

2019-12-09 10:15

50歲王菲美到不科學！公開保養2祕訣 一件事最重要

2019-12-09 11:44

鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法

2019-12-09 10:48

健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處

2019-12-09 01:31

五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數

2019-12-09 10:27

看好年菜外帶 業者早鳥價搶客

2019-12-08 23:28

百萬張0元機票快搶！ 越捷航空12月10日起下午1點到3點開賣

2019-12-09 11:01

台鐵產工控台北站人力荒 台鐵派「其他站長」觀察記錄

2019-12-09 09:45

玉山事故墜崖居多 山友相會應禮讓

2019-12-09 13:23

集結星級料理團隊 第三屆「野臺繫」北上大稻埕辦桌

2019-12-08 15:55

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top