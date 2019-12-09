為黑豆找藍海 美和科大成功研製「國產發芽黑豆豆漿」

屏東美和科技大學接受行政院農糧署委託，研發機能性發芽黑豆商品，日前已成功研製「國產發芽黑豆豆漿」，新產品一推出就受注目，學校期待為台灣黑豆開發新契機。

美和科技大學校長翁順祥本身是生物科技系教授，他表示，台灣每年從國外進口約250萬公噸的大豆，而台灣大豆栽培面積僅3188公頃，年產量約4674公噸，其中約五成為黑豆，兩者數量差距甚大。

為此，農委會啟動大糧倉計畫，鼓勵農友將稻田轉作大豆並輔導產銷契作。更導入產銷履歷驗證，以強化本土雜糧為非基因改造之優勢，讓所生產的黑豆可溯源，使產銷資訊透明化，建立國產與進口黑豆的差異性，並透過食品加工技術來打開黑豆行銷市場。

翁順祥指出，美和科大在接受農委會科技計畫補助下，針對國產黑豆進行研究發現，國產黑豆比進口的新鮮度為佳，其內含異黃酮成分較高，學校透過產學合作，以具產銷履歷的發芽黑豆，採低破壞的食品加工製程，開發出發芽黑豆豆漿、發芽黑豆煎餅等相關機能性食品。