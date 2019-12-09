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把握黃金期！新竹馬偕提供完善新生兒早療服務

2019-12-09 12:56聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

嬰兒誕生，對於父母親是件緊張又開心的事情，但部分小孩因為早產、腦傷、先天異常等原因需入住新生兒加護病房。新竹馬偕醫院提供完整的早療團隊服務，幫助孩童從新生兒加護病房到後續早期療育提供完整復健。新生兒加護病房除了新生兒科醫護人員的專業照顧，更有完善的兒童職能治療、物理治療、語言治療團隊，除安撫父母親無助慌亂的心，更幫助小孩的生理與心理發展。 

穿梭在新生兒加護病房的顏妙芫，是新竹馬偕醫院復健科的職能治療師，工作多年的她，幫助許多孩童走過漫長復健路。從剛出生的早產兒到現在每週規律來上治療課的學齡孩童，都屬於她的工作範疇。喜歡小孩的她，實習時看到腦性麻痺病童，心想如果他們在出生時就及早接受治療，或許能夠幫助他們未來在發展或是適應社會上有更好的表現，因此決定在兒童職能治療這塊領域中深耕。

顏妙芫說，早產兒因生理上的不成熟，較一般足月兒無法整合外界環境的刺激，因此可能呈現出呼吸急促、心跳加速、過緩，或是手腳長時間伸直少有彎曲等不同的環境壓力表現。這時候會給予他們適切的擺位或肢體活動，像是包裹嬰兒的手腳、圍巢擺位方式，讓嬰兒彷彿回到媽媽子宮內，以利早產兒整合環境刺激同時安撫情緒。另部分早產兒可能因為腦部發育狀況、肌肉張力、呼吸心跳等不同因素影響其進食表現，治療師也將針對其進行評估與訓練，讓早產兒早日獨立進食，不再依靠管灌。

嬰兒住院期間，如果評估未來為發展遲緩高風險群的孩子，待出院後也會安排復建科門診追蹤治療。由職能、物理、語言治療團隊共同針對孩童認知、動作、語言上等不同層面進行復健課程規劃，以幫助他們提高日常生活功能。職能治療師顏妙芫說像是站立、走路、玩玩具、牙牙學語等，這對一般正常發展的小孩是非常簡單的事情，但對於發展遲緩的小孩需花費更多的心力學習，仰賴各專業治療師與父母親多多給予刺激與練習，以增進玩與食的發展技巧。 

未來，新竹馬偕醫院也將安排新生兒科醫師與早療復健團隊，替兒童加護病房的孩童進行，神經動作、神經行為的全面篩檢，希望能幫助更多病患從嬰兒時期就及早獲得資源與適切的介入，以達到早期療育的最大成效。

新竹馬偕復健科有完整的早療團隊，包含職能、物理、語言治療師，後排左三為職能治療師...
新竹馬偕復健科有完整的早療團隊，包含職能、物理、語言治療師，後排左三為職能治療師顏妙芫。圖／醫院提供
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職能治療師顏妙芫，藉由玩具引導、觀察孩童動作與認知發展。圖／醫院提供
職能治療師顏妙芫，藉由玩具引導、觀察孩童動作與認知發展。圖／醫院提供
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早產新生兒復健

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