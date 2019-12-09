給便便「一個關愛眼神」 回頭看出潛藏的健康危機

「嗯嗯」完別急著沖水，回頭看看自己便便的顏色和形狀，可能因此發現潛藏的健康危機。高醫附設中和紀念醫院副院長吳登強表示，腸內環境的好壞，會顯現在糞便的顏色、形狀上，通常健康的糞便為黃褐色、條狀。因此蹲完廁所不要急著沖水，「多給便便關愛的眼神」，或許可以改變自己的一生。

吳登強說，每天吃進腸胃的食物，在小腸進行大部分食物的消化及營養吸收；到大腸則是吸收剩餘食物90%以上的水分，形成糞便。若是排便的狀態是稀狀，表示腸道吸收功能變差，可能是消化不良或是罹患腸胃炎；若是糞便呈現一顆一顆、硬梆梆的狀態，表示食物停留在腸子的時間太久，水份被吸收太多，必須補充水分。

除了形狀，吳登強也提醒要留意糞便的顏色。因為膽汁和腸胃道細菌作用的關係。正常的大便顏色是黃褐色，若是呈現紅色、淺灰、黑色、綠色等，則要注意可能是腸道出現狀況。

紅色或黑色的大便，通常暗藏腸胃道出血的警訊；若是下消化道出血，尚未被胃酸等作用通常呈現紅色、黑色則可能是上消化道出血的徵兆。排出綠色的大便，則可能是腹瀉導致膽汁來不及分解，而呈現膽汁原有的綠色；淺灰色則可能是因為罹患肝臟疾病，膽汁分泌不足所導致。