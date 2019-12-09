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解決台北站人力荒 台鐵派「其他站長」做記錄

2019-12-09 14:24聯合晚報 記者曹悅華／台北報導

台鐵產業工會與立委徐永明日前開記者會指台鐵局台北車站鬧人力荒，致客訴件數高甚至成逃票天堂。台鐵局當時回應已調撥21名人力，並加以檢視改善。產工理事長王傑再指控，所謂檢視就是從今天起一個月指派他站主管，每周一、周五來台北站觀察記錄，徒增麻煩且增加業務，實為不妥。

台鐵局說，指派進駐的站長皆為一等站站長，平常也會遇到殘障人士需要服務狀況，可以互相交流。

王傑表示，為何不直接至月台進行記錄和協助，而選在無法體驗到實際狀況的服務台？且選在周一和周五駐點的用意讓人匪夷所思，應於周五傍晚至晚上8時後，才可能真正體會人潮跟輪椅數量。

一名台鐵員工說，地下三樓捷運層，身障人士近幾年大幅增加，剪收票口人員確實較為辛苦。不過其他單位像售票窗口，隨網路訂票量日益增加，實際去窗口購票的旅客減少許多，人力不至於太吃緊。對於台鐵派其他站長做記錄，「員工有反應就去做了解」很正常。

記者詢問名單上排班的站長，有站長透露「的確不清楚這樣安排的原因，不過會遵照指示辦理」。

台鐵局表示，有這樣規畫是為了更貼近基層，了解真實狀況，且並非只有在服務台填表格做樣子，每天配置四名員工實地觀察，包含兩名主管、兩名站員，而該規畫早在王傑發臉書發難前就已公告。

台鐵局說，兩名站員分別在第三及第四月台，統計每天要求電梯服務人數，也就是產工開記者會所提，員工常因要帶領殘障人士從剪票口到電梯，交給月台嚮導過程需要時間，造成剪票口「放空」，所以才會派人了解是否有人力缺乏問題。

台鐵局說，另外會有一名主管直接在地下三樓捷運共構層剪票口，統計因行動不便要求協助的人次，包含視障者人數和輪椅次數；另一名主管則是進駐服務台登記愛心服務分類服務人次，以及每小時售票開窗人數。每天下班前要填寫好統計表，交給相關人員。

針對指派其他站站長進駐台北站服務台一事，台鐵局說，是為了互相交流，指派的站長都是一等站站長，平常也會遇到身障人士需要服務狀況，可以在了解台北站作法後給予建議，回到自己車站也可以就不足處加以改進。

台鐵捷運

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