入冬以來降雨偏少 所幸翡翠水庫蓄水充足

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翡翠水庫集水區今（2019）年10月以來降雨偏少，10及11月累計降雨量僅為歷年同期平均的41%，但在翡管局審慎操作下，目前翡翠水庫蓄水率近九成四，有效蓄水量約3億1,400萬噸，水庫蓄水充足，評估至明（2020）年3月底前供應台北地區及支援板新地區民生與公共用水無虞。

翡管局表示，今年截至11月底翡翠水庫集水區累積降雨偏少，約歷年同期平均雨量86%，尤其10月份雨量143毫米，僅為歷年10月平均之28%，10至11月累計降雨量348毫米，僅為歷年同期平均之41%。

另一方面，經濟部水利署推動的板新地區供水改善二期工程於今年10月完成，翡翠水庫支援板新地區供水每日最大取用量將由72萬噸增加至101萬噸，供水人口增加至600萬人，翡翠水庫供水壓力大增。由於集水區雨量偏少，導致降雨逕流入庫量亦顯著減少，且板新地區供水需求增加，惟經翡管局審慎操作，至12月9日9時翡翠水庫蓄水率已達到93.67%，有效蓄水量3億1,400萬噸，水庫蓄水充足，且依據中央氣象局未來一季氣象預報資料及用水需求，評估至109年3月底前台北地區及板新地區民生與公共用水無虞。