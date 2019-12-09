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國衛院：有B肝的淋巴癌患者先預防 能降低復發並省成本

2019-12-09 12:09聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台灣癌症登記資料顯示，每年約有3500人罹患淋巴癌，為國人癌症十大死因第九名。國衛院群體健康科學研究所、癌症研究所及台大醫院團隊共同合作，對曾感染過B型肝炎的淋巴癌患者，提出若治療初期進行預防性B肝抗病毒治療，能大幅降低B肝復發的機率。

淋巴癌於初期症狀與感冒相似，像是發燒、咳嗽等，而容易讓人輕忽。目前淋巴癌常見的治療方式為化學治療（含rituximab藥物），如果患者為B型肝炎帶原者，則需同時接受預防性抗病毒治療，來避免因病毒活化而引發猛爆性肝炎或肝衰竭等併發症。

然而，如果這些淋巴癌患者曾感染過B肝但目前已非帶原者，約有10%至30%在淋巴癌的治療過程中會導致B肝再次復發，嚴重者甚至會引發肝功能失代償、造成死亡。

為及早避免風險，研究團隊針對這群曾感染過B型肝炎的淋巴癌患者，提出「常規B型肝炎病毒量檢測」及「預防性B型肝炎抗病毒治療」兩種改善策略，並分析成本效益。

計畫主持人、國衛院群體健康科學研究所副研究員鄒小蕙表示，常規B型肝炎病毒量檢測是先透過定期追蹤B型肝炎病毒量，等到B型肝炎復發再進行B型肝炎抗病毒治療；預防性B型肝炎抗病毒治療是在進行淋巴癌化學治療時，同時安排預防性B型肝炎抗病毒治療，並分為短期六個月及長期一年兩種療程，來觀察其差異。

研究結果發現，比起常規的治療策略，預防性的治療策略對於短期療程的患者B肝復發機率，從常規的20%大幅降低至2.5%外，也遠低於現行策略的55%，且一年更能省下近萬、9480元的醫療費用，若以每年治療1234位患者估算，每年約減少1200萬的支出，其中，對於短期療程的高危險族群患者，若以每年治療309位患者估算，每年約可減少300萬的支出。

研究成果發表於2019年6月份台灣醫誌（Journal of the Formosan Medical Association）。

鄒小蕙建議，若能能採取主動的預防策略，及早進行預防性B型肝炎抗病毒治療，就能讓淋巴癌患者免受B型肝炎復發之苦，希望供政府單位未來在健保給付討論時，政策上的參考。

國衛院群體健康科學研究所副研究員鄒小蕙表示，比起常規的治療策略，預防性的治療策略...
國衛院群體健康科學研究所副研究員鄒小蕙表示，比起常規的治療策略，預防性的治療策略對於短期療程的患者B肝復發機率，從20%降低至2.5%外，且一年更能省下近萬元醫療費用。記者簡浩正／攝影
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國衛院群體健康科學研究所、癌症研究所及台大醫院團隊共同合作，針對這群曾感染過B型...
國衛院群體健康科學研究所、癌症研究所及台大醫院團隊共同合作，針對這群曾感染過B型肝炎的淋巴癌患者，提出「常規B型肝炎病毒量檢測」及「預防性B型肝炎抗病毒治療」改善策略，並分析成本效益。記者簡浩正／攝影
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B型肝炎患者淋巴

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