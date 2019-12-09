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2歲大胃王女童超會吃 9年後現況曝光

影／年關將至 農委會嚴加防堵非洲豬瘟

2019-12-09 12:02攝影中心 記者曾原信／即時報導

因應農曆春節將至，為防堵亞洲地區非洲豬瘟災情蔓延來台，農委會主委陳吉仲今天率隊前往中華郵政進行春節加強防堵非洲豬瘟包裹檢疫流程視察，陳吉仲表示，防堵非洲豬瘟不只針對中國，光亞洲就有十個國家是豬瘟疫區，且有鑑於中秋節時發現違禁品機率大增，陳吉仲也表示，臘腸、香腸等製品最容易成為防疫破口，近期於電商上贈送火腿腸誘餌一事，邊境檢疫工作也已越加嚴格，也呼籲國人切勿網購國外肉品寄送台灣。

農委會主委陳吉仲（左二）今天率隊前往中華郵政進行春節加強防堵非洲豬瘟包裹檢疫流程...
農委會主委陳吉仲（左二）今天率隊前往中華郵政進行春節加強防堵非洲豬瘟包裹檢疫流程視察，檢疫犬正在辨識可疑包裹。記者曾原信／攝影
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農委會主委陳吉仲（中）今天率隊前往中華郵政進行春節加強防堵非洲豬瘟包裹檢疫流程視...
農委會主委陳吉仲（中）今天率隊前往中華郵政進行春節加強防堵非洲豬瘟包裹檢疫流程視察。記者曾原信／攝影
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非洲豬瘟陳吉仲春節

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