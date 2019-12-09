影／年關將至 農委會嚴加防堵非洲豬瘟

相關新聞
2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了2019-12-09 08:41
蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…2019-12-09 09:15
今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼2019-12-09 09:06
強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖2019-12-09 07:35
高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈2019-12-09 11:58
Line瘋傳「醫管局」籲喝水預防流感 衛福部急澄清2019-12-09 11:00
味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅2019-12-09 09:10
騎車怕冷…他問「男生不能穿褲襪？」 網狂歪樓：還以為是妹子的腿！2019-12-09 12:00
國衛院：有B肝的淋巴癌患者先預防 能降低復發並省成本2019-12-09 12:09
強烈冷氣團加輻射冷卻 清晨新竹寶山僅7.9度2019-12-09 12:03
幾個月大寶寶長「菜花」 醫師說口水也可能有HPV病毒2019-12-09 12:02
春節將至 旅客勿夾帶、郵寄任何肉類製品闖關2019-12-09 11:49
行道樹開花結果飄刺鼻臭味 環保局頻接民眾檢舉2019-12-09 11:48
「未來肉類」引進台灣 營養學者：留意過敏原與奶蛋素2019-12-09 11:39
搶錢姊妹花《冰雪奇緣》裡的女王三部曲2019-12-09 10:53
鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法2019-12-09 10:48
五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數2019-12-09 10:27
台鐵產工控台北站人力荒 台鐵派「其他站長」觀察記錄2019-12-09 09:45
影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界2019-12-09 09:09
氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩2019-12-09 07:46
健康你我他／痠痛好朋友與疼痛為友2019-12-09 01:31
健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處2019-12-09 01:31
健康名人堂／健保改革要行穩致遠2019-12-09 01:31
難度極高 長庚保下極低體重雙胞胎2019-12-09 01:29
今白天暫解凍 周三轉濕冷2019-12-09 00:12
開放式失智日照中心 衛福部明年推動2019-12-09 00:03
政府荔枝保單 3個月…1人投保2019-12-08 23:56
暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採2019-12-08 23:47
竹科人用眼過度 醫師開護眼菜單2019-12-08 23:25
習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保2019-12-08 23:02
暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花2019-12-08 23:02
交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡2019-12-08 21:42
大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨2019-12-08 21:33
聖誕愛無限慶典 全台報佳音巫啟賢壓軸2019-12-08 20:22
爭博愛座總見大媽飆罵小女生？網酸「人性」：換館長坐那你敢嘴2019-12-08 20:00
失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照2019-12-08 19:16
羅慧夫兒童文學獎 「幻想朋友」得金獎2019-12-08 18:40
大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜2019-12-08 18:31
提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來2019-12-08 18:26
熱門文章
大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜2019-12-08 18:31
低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷2019-12-08 12:36
大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨2019-12-08 21:33
殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年2019-12-09 07:00
強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖2019-12-09 07:35
蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…2019-12-09 09:15
第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打2019-12-08 13:30
換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度2019-12-08 21:49
新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽2019-12-08 15:20
今白天暫解凍 周三轉濕冷2019-12-09 00:12
都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」2019-12-09 10:31
暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採2019-12-08 23:47
唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣2019-12-09 07:29
北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識2019-12-09 11:31
肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童2019-12-08 17:16
暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花2019-12-08 23:02
氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩2019-12-09 07:46
每日星座運勢／水瓶工作易有成就感 投資易有收穫2019-12-09 00:00
開放式失智日照中心 衛福部明年推動2019-12-09 00:03
留言