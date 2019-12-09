幾個月大寶寶長「菜花」 醫師說口水也可能有HPV病毒

一名幾個月大的寶寶屁屁冒出小肉芽，就醫檢查結果竟然是菜花。照片為示意圖。 圖／ingimage 分享 facebook

一名幾個月大的寶寶屁屁冒出小肉芽，就醫檢查結果竟然是菜花，也就是感染HPV（人類乳突病毒）。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，「HPV無所不在」，約有一至兩成民眾口水被驗出HPV病毒，這應該就是嬰兒長菜花的原因。

李秉穎表示，HPV被視為一種性傳染疾病，絕大部分患者感染途徑來自於性行為，但仍可能出現接觸傳染個案，例如，公共場所的門把，泳池、公共浴池、運動中心等場所均潛藏感染風險。

國外研究發現，約有一至兩成的成年人口水中被驗出HIV，許多寶寶罹患濕疹、尿布疹等皮膚疾病，柔嫩的屁屁皮膚常因此而龜裂破皮，如又接觸照顧者帶有病毒的口水，就可能被感染。

台北醫學大學婦產部婦科主任陳菁徽表示，門診HPV陽性患者在得知篩檢報告時，反應幾乎一致，認為另一半又沒偷吃劈腿，看起來乾淨沒病，應該不具感染風險。不過，流行病學調查發現，女性只要有過性經驗，則一生中感染HPV機率超過八成，男性則感染風險更高，超過九成機率感染到HPV。

陳菁徽說，想要瞭解另一半的性史，這有些難度，想生活在沒有HPV的純淨環境中，避免遭感染，這似乎更難，因為HPV能在外界環境存活三至五天，只要皮膚或黏膜出現傷口，就可能遭受感染。

「HPV嚴重危及健康」李秉穎說，約5%的癌症是由HPV感染所造成，除了眾所周知的子宮頸癌，還包括外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌，再加上棘手的菜花，這就是感染學界所說的「六癌一病」，因此，男性也有必要接種HPV疫苗，來遠離HPV致病威脅。

「越瞭解HPV，就越覺恐怖」陳菁徽指出，不管男生女生，都可能感染HPV，假以時日，誘發致命的癌症，以及容易復發的菜花。為此，不僅自己接種疫苗，她也鼓勵另一半打疫苗，「老公或許聽不懂，也搞不懂男生為何要打子宮頸癌疫苗，但他知道我是為他好。」