親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

幾個月大寶寶長「菜花」 醫師說口水也可能有HPV病毒

2019-12-09 12:02聯合報 記者李樹人／台北即時報導

一名幾個月大的寶寶屁屁冒出小肉芽，就醫檢查結果竟然是菜花。照片為示意圖。 圖／i...
一名幾個月大的寶寶屁屁冒出小肉芽，就醫檢查結果竟然是菜花。照片為示意圖。 圖／ingimage
分享

一名幾個月大的寶寶屁屁冒出小肉芽，就醫檢查結果竟然是菜花，也就是感染HPV（人類乳突病毒）。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，「HPV無所不在」，約有一至兩成民眾口水被驗出HPV病毒，這應該就是嬰兒長菜花的原因。

李秉穎表示，HPV被視為一種性傳染疾病，絕大部分患者感染途徑來自於性行為，但仍可能出現接觸傳染個案，例如，公共場所的門把，泳池、公共浴池、運動中心等場所均潛藏感染風險。

國外研究發現，約有一至兩成的成年人口水中被驗出HIV，許多寶寶罹患濕疹、尿布疹等皮膚疾病，柔嫩的屁屁皮膚常因此而龜裂破皮，如又接觸照顧者帶有病毒的口水，就可能被感染。

台北醫學大學婦產部婦科主任陳菁徽表示，門診HPV陽性患者在得知篩檢報告時，反應幾乎一致，認為另一半又沒偷吃劈腿，看起來乾淨沒病，應該不具感染風險。不過，流行病學調查發現，女性只要有過性經驗，則一生中感染HPV機率超過八成，男性則感染風險更高，超過九成機率感染到HPV。

陳菁徽說，想要瞭解另一半的性史，這有些難度，想生活在沒有HPV的純淨環境中，避免遭感染，這似乎更難，因為HPV能在外界環境存活三至五天，只要皮膚或黏膜出現傷口，就可能遭受感染。

「HPV嚴重危及健康」李秉穎說，約5%的癌症是由HPV感染所造成，除了眾所周知的子宮頸癌，還包括外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、頭頸癌，再加上棘手的菜花，這就是感染學界所說的「六癌一病」，因此，男性也有必要接種HPV疫苗，來遠離HPV致病威脅。

「越瞭解HPV，就越覺恐怖」陳菁徽指出，不管男生女生，都可能感染HPV，假以時日，誘發致命的癌症，以及容易復發的菜花。為此，不僅自己接種疫苗，她也鼓勵另一半打疫苗，「老公或許聽不懂，也搞不懂男生為何要打子宮頸癌疫苗，但他知道我是為他好。」

疫苗菜花子宮頸癌

延伸閱讀

子宮頸癌疫苗安全嗎？醫師給建議

女孩打不打HPV疫苗 世衛組織說痛痛女孩與疫...

子宮頸癌HPV疫苗 男女都該打

史上最晚 公費流感疫苗開打 自費預約踴躍

學生打流感疫苗 可間接保護家人

公費流感疫苗今開打 長者要等到12月8日

相關新聞

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:41

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

2019-12-09 09:06

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

Line瘋傳「醫管局」籲喝水預防流感 衛福部急澄清

2019-12-09 11:00

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 09:10

騎車怕冷…他問「男生不能穿褲襪？」 網狂歪樓：還以為是妹子的腿！

2019-12-09 12:00

國衛院：有B肝的淋巴癌患者先預防 能降低復發並省成本

2019-12-09 12:09

強烈冷氣團加輻射冷卻 清晨新竹寶山僅7.9度

2019-12-09 12:03

春節將至 旅客勿夾帶、郵寄任何肉類製品闖關

2019-12-09 11:49

行道樹開花結果飄刺鼻臭味 環保局頻接民眾檢舉

2019-12-09 11:48

「未來肉類」引進台灣 營養學者：留意過敏原與奶蛋素

2019-12-09 11:39

搶錢姊妹花《冰雪奇緣》裡的女王三部曲

2019-12-09 10:53

鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法

2019-12-09 10:48

五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數

2019-12-09 10:27

台鐵產工控台北站人力荒 台鐵派「其他站長」觀察記錄

2019-12-09 09:45

影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界

2019-12-09 09:09

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

健康你我他／痠痛好朋友與疼痛為友

2019-12-09 01:31

健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處

2019-12-09 01:31

健康名人堂／健保改革要行穩致遠

2019-12-09 01:31

難度極高 長庚保下極低體重雙胞胎

2019-12-09 01:29

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

竹科人用眼過度 醫師開護眼菜單

2019-12-08 23:25

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

聖誕愛無限慶典 全台報佳音巫啟賢壓軸

2019-12-08 20:22

爭博愛座總見大媽飆罵小女生？網酸「人性」：換館長坐那你敢嘴

2019-12-08 20:00

失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照

2019-12-08 19:16

羅慧夫兒童文學獎 「幻想朋友」得金獎

2019-12-08 18:40

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來

2019-12-08 18:26
看更多

熱門文章

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

都市傳說是真的！他帶心儀對象逛耶誕城 大喊「成功脫魯」

2019-12-09 10:31

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

2019-12-09 07:29

北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

【我見我思】郎英／老了以後該住哪兒

2019-12-09 06:00

台灣哪間手搖飲「奶精茶」最美味？ 網友激推2家入選

2019-12-09 11:04

影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界

2019-12-09 09:09

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動：跪求代買

2019-12-09 10:50

今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

2019-12-09 09:06

高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

2019-12-09 11:58

【初老心情】大眼蛙／養眼人生

2019-12-09 06:00

Line瘋傳「醫管局」籲喝水預防流感 衛福部急澄清

2019-12-09 11:00

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

【生活的風景】王錫璋／晾曬的工作服

2019-12-09 06:00

五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數

2019-12-09 10:27

測字：快記下！明年你會有哪種突破性的好運？

2019-12-09 10:15

鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法

2019-12-09 10:48

看好年菜外帶 業者早鳥價搶客

2019-12-08 23:28

健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處

2019-12-09 01:31

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

50歲王菲美到不科學！公開保養2祕訣 一件事最重要

2019-12-09 11:44

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

百萬張0元機票快搶！ 越捷航空12月10日起下午1點到3點開賣

2019-12-09 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top