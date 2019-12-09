高雄機場改建新方案 擬將兩航廈併成一座全新航廈

高雄機場將大變身。民航局於前年底提出高雄國際機場2035年整體規畫，如今出現新方案，擬捨棄原先局部改建計畫，改將兩個航廈全部拆除，重建一座全新且更大的航廈，最快2022年開始執行計畫，計畫期程八到十年。

民航局說，高雄國際機場目前有國內航線和國際航線共兩個航廈，在2035年整體規畫曾提出要擴建新的航廈，去年透過徵選方式，找到總顧問去做新航廈的規畫。由於兩航廈中間由343公尺連通廊串連，效益不理想，目前朝向整合成新的大航廈，以滿足未來長遠需求，一次將高雄的發展發揮到最大效能。

民航局說，目前高雄國際機場年旅客量近700萬人次，去年客運量達到698萬人次，創十年來新高，2035年的目標是達1000萬人次。但現在不只看向2035年，而是往更遠的目標，將時間拉到2040年，希望整體旅客量可以提升至1650萬人次。

不過，因為高雄機場內有國際線跟國內線，民航局說希望採分段施工的方式，先建一半，另外一半讓它可以維持營運，再從外觀將新舊兩座航廈合而為一，成為共用的航廈。