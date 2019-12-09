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春節將至 旅客勿夾帶、郵寄任何肉類製品闖關

2019-12-09 11:49聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

春節即將逼近，過年的郵件與郵包可能夾帶來自非洲豬瘟疫區的肉製品、香腸、火腿、臘肉，若是透過郵寄進入台灣，會對我國造成防疫上的風險。

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲今率員視察國際郵包檢查流程。上周聯合報系接獲民眾提供網拍資訊，顯示網購大陸製的捕鼠籠、捕鼠夾，附贈誘鼠腸且寄送來台，防檢局已通知平台將該產品下架。陳吉仲說，他認為郵局對消費者在電子商務平台購買的產品，應該可以百分之百檢查出來，因為透過郵局X光機，看到肉製品，顏色馬上不一樣。

農委會防檢局長馮海東表示，未來有相關違法產品，電子商務平台會要求下架，消費者若購買其他產品附贈肉腸，也應該送交防檢疫單位處理。

陳吉仲說，去年春節我國面對有非洲豬瘟疫情的地方僅有中國大陸；但一年後的現在，整個東南亞，包括越南、韓國等都有疫情，今年春節面挑戰更大。他說，統計去年8月到今年10月，查獲的7182公斤含肉製品中，第一名是旅客攜帶闖關，再者就是透過郵包。

防檢局表示，單月違規件數最多的是今年9月，因為9月中秋節，一個月就有117件違規肉品，其中空運快遞有15件、郵包149件。特別是郵包，去年8月到今年8月總違規量為231件，平均18件；但光9月分就有149件，是平均的8倍。

防檢局基隆分局長董好德表示，中秋節違規大多都是透過郵包寄送，春節則是人員夾帶。根據農委會防檢局統計，從去年12月14日以來，違規攜帶肉品的旅客，仍以中國大陸最多，有560件、越南50件、韓國12件、菲律賓10件；開罰20萬元有632件，其中有216人沒有當場繳交罰款被拒絕入境。

他說，從這些違規樣品中採集2730個樣本，203個檢體呈現陽性反應，這中間有159個樣本來自中國大陸，44個樣本來自越南，但是中國大陸樣本檢出非洲豬瘟抗體陽性的比例為14.02%，越南為41.18%。

非洲豬瘟越南

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