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北捷擬取消8折 「維持社福卡優惠」雙北今達共識

2019-12-09 11:31聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市交通局長鍾鳴時在會議後，受訪拿出北市今天給予的11頁相關數據資料。記者張曼...
新北市交通局長鍾鳴時在會議後，受訪拿出北市今天給予的11頁相關數據資料。記者張曼蘋／攝影
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北捷運欲取消8折優惠，今天由台北市交通局長陳學台、北捷副總經理沈志藏等人，到新北市府與交通局長鍾鳴時對談，會議約一小時，鍾鳴時隨後獨自受訪，他說，北市主要是給予11頁相關資料，而會議最新進度是維持敬老卡、愛心卡及兒童卡等運輸弱勢者的優惠，北市有給予善意回應，雙方都有共識。

鍾鳴時表示，捷運優惠結構調整涉及雙北市民權益，此調整方案未在董事會上討論，也沒向社會大眾清楚交代權益影響，實在不應片面逕自宣布，請北捷公司及北市府先提出完整分析數據，因此對方今天也提供含封面、封底共11頁的數據資料，等到詳讀完後，會再次開會，希望北市能與新北市溝通達成共識後再實施。

鍾鳴時指出，新北市沒有反對任何方案，可是複雜的新方案除了要讓民眾清楚了解外，讓民眾聰明選擇適合自己的方案，才是政府該做的事情，北捷公司是目前唯一台北捷運系統，沒有其他平行競爭者，擁有運作優勢，因此必須負擔社會責任，北捷有義務照顧弱勢，而今天雙方對於維持弱勢族群轉乘優惠，都有共識，北市也會回去再做調整。

對於北捷公司董事長及總經理原訂今天要出席卻改由其他人出席，鍾鳴時表示，「誰來無所謂」，昨天下午就有接到電話通知請假一事，他原回若有困難，會議可延期，但台北市長柯文哲希望今天能有初步溝通，雙北後續還會再開會討論細項。

北捷捷運

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