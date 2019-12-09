鼻炎患者有福了 嘉義長庚醫師研發出淨鼻法

許多過敏性鼻炎的症狀容易在清晨或早上起床時發生，小孩若症狀嚴重，甚至會因為鼻炎造成鼻水倒流，整個晚上持續夜咳，父母與小孩都無法安眠，嘉義長庚醫院耳鼻喉科主治醫師張耕閤與長庚中西醫藥團隊研發出「精研草本淨鼻法」，不僅可以用來有效治療鼻炎，還可以作為日常保健鼻腔使用。

張耕閤說，像是晚上溫差變化，造成鼻腔黏膜刺激，枕頭棉被中的塵蟎等過敏原也可能刺激鼻腔黏膜造，都容易造成鼻黏膜腫脹導致鼻塞，鼻水分泌變多，但是因為躺著睡覺所以就往後倒流到咽喉導致咳嗽，有需要的時候可以考慮輔以藥物或噴劑，就可一覺到天亮。

張耕閤說，精研草北淨鼻法是利用天然具抗發炎的草本素材，經過基礎研究調配出最佳組合，製作而成的草本洗鼻液，外觀金黃透明，口感甘甜味道清香，使用此草本洗鼻液洗鼻，除了本身具有的物理性清潔效果外，在洗鼻後殘留在鼻腔的草本精華還可以持續的舒緩鼻腔，讓療效可以持續。

此外，使用草本液洗鼻，還能將鼻腔黏稠分泌物以及所沾附的細菌、灰塵及過敏原清除掉，有效改善鼻塞鼻倒流症狀，藉由先「軟化分泌物再清潔之」的洗鼻過程，重建呼吸道健康。

草本洗鼻療法是「長庚醫院專利研發的創新療法」，能有效治療鼻炎、鼻竇炎並縮減鼻息肉，非類固醇，沒有像口服藥物有全身性副作用，且使用後鼻腔相當舒暢，宛如幫鼻腔SPA般，既有治療效果還可以作為鼻腔保健之用，接受度極高。