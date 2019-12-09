五縣低溫特報 今晚至明晨低溫恐降至個位數

中央氣象局再發布低溫特報，表示受到輻射冷卻影響，今天晚上到明天清晨新竹縣、苗栗縣、雲林縣、南投縣和花蓮縣，氣溫有降到10度以下的機率。

氣象局提醒民眾要注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。 中央氣象局再發布低溫特報。圖／中央氣象局提供 分享 facebook