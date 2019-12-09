台鐵產工控台北站人力荒 台鐵派「其他站長」觀察記錄

台鐵產業工會與立委徐永明上周開記者會指台北站鬧人力荒，致客訴件數高甚至成逃票天堂。台鐵當時回應已調撥21名人力，並加以檢視改善。產工理事長王傑再指控，所謂檢視就是從今天起一個月，指派他站主管每周兩天來台北站觀察紀錄，認為這些人來駐點徒增麻煩，且增加他們的業務，實為不妥。

台鐵局說，指派進駐的站長皆為一等站站長，平常也會遇到殘障人士需要服務的狀況，可以互相交流。

上周四的產工的記者會說，台北站缺54人， 12個售票窗口常只能開啟四個，地下三樓捷運共構層剪票口則常因服務殘障人士，導致人員無法妥善服務旅客。台鐵局說，這次指派的兩名站員分別守在第三及第四月台，統計每日要求電梯服務人數，也就是產工開記者會所提，員工常因要帶領殘障人士從剪票口到電梯，交給月台嚮導過程造成剪票口「放空」，才會派人去了解是否有缺乏人力。

另外，會有一名主管直接在地下三樓捷運共構層剪票口，統計因行動不便要求協助的人次，包含盲胞人數和輪椅次數；剩下一名主管則是進駐服務台登記愛心服務分類服務人次，以及每小時售票開窗人數。每天下班前要填寫好統計表，交給相關人員。

一名台鐵員工說，地下三樓捷運層殘障人士，近幾年的確有暴增的狀況，剪收票口人員確實較為辛苦。不過其他單位像售票窗口，隨網路訂票量日益增加，實際去窗口購票的旅客減少許多，人力不至於太過吃緊。對於台鐵派其他站長去做紀錄，「員工有反應就去做了解」很正常。

聯合報系記者也詢問了名單上站長，有站長透露「的確不清楚這樣安排的原因，不過會遵照指示辦理」。

王傑質疑為何不直接至月台進行紀錄和協助，而是選擇在無法體驗到實際狀況的服務台，並指駐點時間選在周一和周五讓人匪夷所思，應於周五傍晚至晚上8時後，才可真正體會人潮跟輪椅數量。

對此，台鐵局表示會有這樣規畫是為了更貼近基層，且並非只有在服務台「填填表格做做樣子」，每天總共配置四名員工實地觀察。