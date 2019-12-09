今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

周三和周四受到東北季風影響，迎風面北部、東半部轉為濕涼的天氣型態。聯合報系資料照 分享 facebook

今天清晨仍舊好冷！中央氣象局今晨針對13縣市發布低溫特報，不過白天開始受到冷氣團減弱影響，各地陸續回溫，到了周三再迎新一波東北季風，屆時迎風面的北部和東半部，將轉為濕涼的天氣型態。

氣象局清晨針對新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台中市、嘉義市、高雄市、台南市、台東縣、花蓮縣發布黃色燈號（寒冷）低溫特報，上述區域有10度以下氣溫發生的機率。

氣象預報員劉宇其說，今天清晨最冷的人工測站出現在嘉義10.6度。打破今年入冬以來最低溫的人工測站則有六個，分別是蘇澳12.9度、台中12度、梧棲13.3度、花蓮13.6度、台東14.8度、恆春17.0度。

劉宇其說，今天到明天仍受到冷氣團影響，不過相對減弱，白天氣溫明顯回升，各地天氣還不錯，今天僅東半部跟大台北山區留意零星短暫雨，明天的話因為雲量增多，北部跟東半部注意短暫雨。

溫度方面，劉宇其說，北部今天高溫23度、中部24度、南部25度、東部23度，明天會更溫暖，北部高溫23度，中部25度，南部26度，東部24度，各地低溫則落在13到17度間。

劉宇其說，到了周三和周四，又有新一波東北季風下來，除了迎風面北部、東半部有局部短暫雨，高溫也會略降，轉為濕涼的天氣型態，一直到周五東北季風才會減弱，周末各地天氣穩定。

劉宇其說，受到東北季風影響，周三北部低溫15度、高溫19度；中部低溫14度、高溫25度；南部低溫15度、高溫26度；東部低溫17度、高溫22度。主要影響反映在北部和東半部的高溫略降。