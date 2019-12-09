親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

藍營用不好青年軍？ 因為漏學了綠營這個關鍵

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

今晨13縣市低溫特報 周三起再迎東北季風北、東轉濕涼

2019-12-09 09:06聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

周三和周四受到東北季風影響，迎風面北部、東半部轉為濕涼的天氣型態。聯合報系資料照
周三和周四受到東北季風影響，迎風面北部、東半部轉為濕涼的天氣型態。聯合報系資料照
分享

今天清晨仍舊好冷！中央氣象局今晨針對13縣市發布低溫特報，不過白天開始受到冷氣團減弱影響，各地陸續回溫，到了周三再迎新一波東北季風，屆時迎風面的北部和東半部，將轉為濕涼的天氣型態。

氣象局清晨針對新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台中市、嘉義市、高雄市、台南市、台東縣、花蓮縣發布黃色燈號（寒冷）低溫特報，上述區域有10度以下氣溫發生的機率。

氣象預報員劉宇其說，今天清晨最冷的人工測站出現在嘉義10.6度。打破今年入冬以來最低溫的人工測站則有六個，分別是蘇澳12.9度、台中12度、梧棲13.3度、花蓮13.6度、台東14.8度、恆春17.0度。

劉宇其說，今天到明天仍受到冷氣團影響，不過相對減弱，白天氣溫明顯回升，各地天氣還不錯，今天僅東半部跟大台北山區留意零星短暫雨，明天的話因為雲量增多，北部跟東半部注意短暫雨。

溫度方面，劉宇其說，北部今天高溫23度、中部24度、南部25度、東部23度，明天會更溫暖，北部高溫23度，中部25度，南部26度，東部24度，各地低溫則落在13到17度間。

劉宇其說，到了周三和周四，又有新一波東北季風下來，除了迎風面北部、東半部有局部短暫雨，高溫也會略降，轉為濕涼的天氣型態，一直到周五東北季風才會減弱，周末各地天氣穩定。

劉宇其說，受到東北季風影響，周三北部低溫15度、高溫19度；中部低溫14度、高溫25度；南部低溫15度、高溫26度；東部低溫17度、高溫22度。主要影響反映在北部和東半部的高溫略降。

高溫

延伸閱讀

今白天暫解凍 周三轉濕冷

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下...

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市...

冷氣團持續發威冷到下周一 天氣轉乾放晴

相關新聞

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:41

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 09:10

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

影／太平山清晨結霜 如灑上「糖粉」白色童話世界

2019-12-09 09:09

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

健康你我他／痠痛好朋友與疼痛為友

2019-12-09 01:31

健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處

2019-12-09 01:31

健康名人堂／健保改革要行穩致遠

2019-12-09 01:31

難度極高 長庚保下極低體重雙胞胎

2019-12-09 01:29

竹科人用眼過度 醫師開護眼菜單

2019-12-08 23:25

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

聖誕愛無限慶典 全台報佳音巫啟賢壓軸

2019-12-08 20:22

爭博愛座總見大媽飆罵小女生？網酸「人性」：換館長坐那你敢嘴

2019-12-08 20:00

失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照

2019-12-08 19:16

羅慧夫兒童文學獎 「幻想朋友」得金獎

2019-12-08 18:40

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來

2019-12-08 18:26

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

愛肝達人站／小心沉默殺手 肝腫瘤變大身體無異樣

2019-12-08 13:29

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29

寶寶學說話 醫師：從零歲起就應親子共讀

2019-12-08 13:29

好好吃／自製明星級下酒菜 在家請客不難

2019-12-08 13:20

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

天冷不想起床…飼主轉頭見愛犬「睡到翻白眼」 網笑：是有多累！

2019-12-08 12:00

在故宮南院看蒙娜麗莎 VR帶你進場景

2019-12-08 11:57

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06
看更多

熱門文章

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

殺破狼占星／2020年12星座整體運勢（上）白羊事業新突破、處女關鍵年

2019-12-09 07:00

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

唐綺陽星座運勢週報：白羊感情受矚目 水瓶有長官緣

2019-12-09 07:29

氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

【我見我思】郎英／老了以後該住哪兒

2019-12-09 06:00

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

RIMOWA推出限量「土豪金」公事包 網：這是想變成龐德的捷徑？

2019-12-08 11:50

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

【初老心情】大眼蛙／養眼人生

2019-12-09 06:00

集結星級料理團隊 第三屆「野臺繫」北上大稻埕辦桌

2019-12-08 15:55

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29

看好年菜外帶 業者早鳥價搶客

2019-12-08 23:28

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

搶攻婚嫁市場博青睞 高級珠寶品牌頻推新品

2019-12-08 10:15

【生活的風景】王錫璋／晾曬的工作服

2019-12-09 06:00

失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照

2019-12-08 19:16

提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來

2019-12-08 18:26

蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

2019-12-09 09:15

愛肝達人站／小心沉默殺手 肝腫瘤變大身體無異樣

2019-12-08 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top