蔦屋書店南港店慶開幕 網驚：滿滿一排白色花籃…

蔦屋書店旁的祝賀花籃為白色花束組成。圖／取自 臉書社團「我是南港人」 分享 facebook

全台最大「TSUTAYA BOOKSTORE」（蔦屋書店）於6日在CITYLINK南港店正式開幕，現場湧入大批媒體一睹風采，不過有經過店面的民眾發現，為歡慶新店落成，店旁的手扶梯擺滿整排祝賀花籃，但花籃卻都是白色的花束，網友笑說「看起來像來到告別式」。

潤泰集團繼2017年於CITYLINK松山貳號店、2018年在CITYLINK內湖店連續展店兩間TSUTAYA BOOKSTORE之後，經過長達一年籌備期，2019年更成立全台最大、位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」（蔦屋書店），該書店在6日正式開幕。

有網友日前經過該店，卻發現店旁的祝賀花籃「怪怪的」，一名網友在臉書社團「我是南港人」貼出3張照片，並表示「賀全台最大的蔦屋書店開店啦，是說這排花怎麼看起來怪怪的」，照片可見在書店旁的牆邊，擺滿一整排由白色花束做成的花籃，賀卡則是白底黑字，花籃下還有白色緞帶，佈置得十分盛大。

網友直言，「經過要去洗手間感覺毛毛的」、「我以為誰在告別式」、「感覺充滿善導寺佛堂的味道」、「好莊嚴的書店」、「想說怎麼在車站辦事」。有網友表示，在日本慶祝喜事都是以白色祝賀，「從日本來的蔦屋書店，配有一整排的白色花籃，其實不足為奇」，也有人覺得白色系很優雅。但也有不同聲音認為，日本公司來台展店應入境隨俗，否則只會徒增誤會。

位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」占地約500坪，擁有BOOK&CAFE生活提案風格，不僅主打階梯式親子空間，並巧妙運用空間配置，將日本CAFÉ COMANY旗下WIRED CHAYA和風餐飲品牌、台灣在地品牌Louisa路易莎平價精品咖啡，以及台灣花草茶品牌「小草作」等融入其中，造就該店成為店中店的全新型態。

全台最大店、500坪的TSUTAYA BOOKSTORE南港店開幕。圖／CITYLINK提供 分享 facebook