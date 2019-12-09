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氣象主播：今太陽露臉 周三、四迎風面天氣短暫不穩

2019-12-09 07:46聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋說，今溫度逐漸回升，和上周比起來，本周台灣附近的水氣和雲量將明顯減少，除了周三、周四北部和東北部將出現短暫不穩定的天氣之外。氣溫也會較暖，仍然要留意日夜溫差大。

賴忠瑋在臉書發文指出，受到強烈大陸冷氣團輻射冷卻影響，昨天晚上到今天清晨還是有明顯降溫，中部最明顯，台中和嘉義今天清晨只有11到12度，台南及花蓮也只有14度左右，反而北部和東北部因為有淺薄雲系，輻射冷卻沒有那麼明顯，低溫還有 15 到16度，南部則因為在冷空氣影響的尾端，溫度也比較高，有16到19度。

他說，預計今天白天冷空氣就會逐漸減弱，陽光露臉，溫度逐漸回升，各地幾乎都可以來到22到24度，但是有風的時候還是會覺得冷。

賴忠瑋指出，由於水氣減少，今天與昨天類似天氣，整個西半部都是晴朗少雲，東半部雲量偏多，但可以從雲縫中見到陽光。明天下半天起迎風面的水氣略微增加，東北部要留意有局部零星短暫陣雨，北部雲量也會略微增加。

他指出，周三下半天則還會再有一波東北風增強、冷空氣南下，不過這波東北風較偏乾，不至於帶來顯著降雨，強度也不算很強。他說，不過迎風面的北部和東北部還是會因為風速增強而有變冷的感覺，主要影響時間則到周四，周五起又會轉為較溫暖的偏東風，溫度也將再回升。

白天開始強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天各地高溫均可來到20度以上。本報資...
白天開始強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天各地高溫均可來到20度以上。本報資料照片
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輻射冷氣團

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