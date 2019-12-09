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強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

2019-12-09 07:35聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

今天大台北低溫約在12、13度，截至上午7時新北深坑11.7度、台北文山13.1度，新竹寶山出現7.9的低溫、峨眉也只有8.1度，花蓮光復只有8.2度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，新竹以南輻射冷卻作用強，所以平地持續出現10度以下低溫。

不過這波冷空氣將逐漸減弱，吳德榮說，今天白天起至明天，天氣晴朗穩定，氣溫明顯回升，今北部高溫24度、中部27度、南部高溫29度、東部25度。

他說，明晚起至後天周三，迎風面雲量略增，東北部、東部及有局部短暫雨，北部也略受影響。溫度方面，因無冷空氣，迎風面的高溫因雲量增加略降、低溫不降反升。

他指出，周四起至下周日（12至15日）西半部晴時多雲，東半部有零星降雨的機率。周五（13日）起天氣逐日回升，下周（15）日中南部的高溫會在30度以上，北部也會回升至接近30度左右，白天微熱的。未來一周並無明顯冷空氣南下，尤其是下周日（15日）之後愈來愈暖，會有暫離冬天的錯覺。

中央氣象局說，今天清晨仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新竹至高雄、南投、花東縱谷及馬祖局部地區仍有局部10度以下低溫；白天開始強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天各地高溫均可來到20度以上。北部及東北部地區約21至23度，中南部及花東地區約24至27度，但各地夜間仍有涼意；天氣方面，只有北部跟東半部雲量稍多，中南部為晴到多雲的天氣，中南部地區日夜溫差仍大，請留意溫差適時調整穿著。

今天清晨仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新竹至高雄、南投、花東縱谷及馬祖局部地...
今天清晨仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新竹至高雄、南投、花東縱谷及馬祖局部地區仍有局部10度以下低溫。本報資料照片
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