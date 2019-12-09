強烈大陸冷氣團白天減弱 吳德榮：下周愈來愈暖

今天大台北低溫約在12、13度，截至上午7時新北深坑11.7度、台北文山13.1度，新竹寶山出現7.9的低溫、峨眉也只有8.1度，花蓮光復只有8.2度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，新竹以南輻射冷卻作用強，所以平地持續出現10度以下低溫。

不過這波冷空氣將逐漸減弱，吳德榮說，今天白天起至明天，天氣晴朗穩定，氣溫明顯回升，今北部高溫24度、中部27度、南部高溫29度、東部25度。

他說，明晚起至後天周三，迎風面雲量略增，東北部、東部及有局部短暫雨，北部也略受影響。溫度方面，因無冷空氣，迎風面的高溫因雲量增加略降、低溫不降反升。

他指出，周四起至下周日（12至15日）西半部晴時多雲，東半部有零星降雨的機率。周五（13日）起天氣逐日回升，下周（15）日中南部的高溫會在30度以上，北部也會回升至接近30度左右，白天微熱的。未來一周並無明顯冷空氣南下，尤其是下周日（15日）之後愈來愈暖，會有暫離冬天的錯覺。