親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

暖冬受災戶…荔枝龍眼不開花 無蜜可採

2019-12-08 23:47聯合報 記者吳姿賢／台北報導

去年暖冬導致荔枝龍眼不開花，蜜蜂無花蜜可採，連帶蜂蜜大減產。 圖／聯合報系資料照...
去年暖冬導致荔枝龍眼不開花，蜜蜂無花蜜可採，連帶蜂蜜大減產。 圖／聯合報系資料照片
分享
去年暖冬重創荔枝、龍眼七成產區，甚至有農民「一顆荔枝都收不到」，導致今年許多人沒吃到荔枝，且荔枝、龍眼不開花，蜂蜜也連帶大減產。

這幾天大陸冷氣團發威，全台氣溫急降，不過今年仍以暖冬機率較高，不少荔枝農、蜂農擔憂明年收成重演慘況，未來兩個月天氣將是關鍵期。

中南部去年底冬天較溫暖，荔枝、龍眼樹「忘記」休眠，降雨量也少，今年春天開花結果狀況極差。農委會估計，今年荔枝、龍眼各地開花率不到三成，產量也只有往年二至四成，可以說是半世紀來最慘。

除了果農，蜜蜂也是暖冬「受災戶」。台灣養蜂協會理事長鄭金崑指出，今年春天荔枝、龍眼沒開花，蜜蜂無花蜜可採，結果蜂蜜大減產九成，可說前所未見。這幾天天氣較冷，明年開花狀況照理說會比今年好。但問題是現在雨水不多，到底會豐收或歉收「真的很難說」。

苗栗蜂農徐陳森感嘆，今年蜂蜜收成量「掛零」，氣候暖化讓農業生存愈來愈困難，就算現在比去年冷一些，但以長期趨勢而言，蜂蜜收成還是愈來愈差，非常無奈。

南投荔枝農廖建盈則說，「今年一顆荔枝都沒收到」，雖然領到農委會兩萬多元災損補助，但荔枝一年才收成一次，投入的肥料、除草、巡視成本都血本無歸，現在天氣還是不穩定，對於明年收成狀況忐忑不安。

在高雄大樹區種植玉荷包的李孟府表示，去年此時還很熱，果樹無法休眠，今年玉荷包開花率三成、最後結果率不到一成。現在跟去年比有「冬天的感覺」，但還要觀察未來兩個月能不能繼續冷下去。

但據中央氣象局冬季展望分析，今年冬天氣溫以「正常偏暖」的機率最高，且由於全球暖化，台灣冬天有愈來愈短、愈來愈晚報到的趨勢。

農委會官員坦言，上月中南部天氣仍很溫暖，當時真的非常擔心荔枝、龍眼又重演暖冬慘況，進入十二月氣溫明顯下降後才稍微安心。不過明年預期收成「還是不敢講」，現在只能盡量投入改良種植技術。

蜂蜜暖冬蜜蜂暖化氣象局災損

延伸閱讀

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

荔枝、龍眼減產有錢買不到 林內鄉率先全台發捕...

獨／冬天也有荔枝吃 台灣首度到南半球的澳洲種...

相關新聞

政府荔枝保單 3個月…1人投保

2019-12-08 23:56

今白天暫解凍 周三轉濕冷

2019-12-09 00:12

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

2019-12-09 00:03

健康你我他／痠痛好朋友與疼痛為友

2019-12-09 01:31

健康news／冷氣團發威 暖暖包別久放同一處

2019-12-09 01:31

健康名人堂／健保改革要行穩致遠

2019-12-09 01:31

難度極高 長庚保下極低體重雙胞胎

2019-12-09 01:29

竹科人用眼過度 醫師開護眼菜單

2019-12-08 23:25

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

聖誕愛無限慶典 全台報佳音巫啟賢壓軸

2019-12-08 20:22

爭博愛座總見大媽飆罵小女生？網酸「人性」：換館長坐那你敢嘴

2019-12-08 20:00

失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照

2019-12-08 19:16

羅慧夫兒童文學獎 「幻想朋友」得金獎

2019-12-08 18:40

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來

2019-12-08 18:26

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

愛肝達人站／小心沉默殺手 肝腫瘤變大身體無異樣

2019-12-08 13:29

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29

寶寶學說話 醫師：從零歲起就應親子共讀

2019-12-08 13:29

好好吃／自製明星級下酒菜 在家請客不難

2019-12-08 13:20

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

天冷不想起床…飼主轉頭見愛犬「睡到翻白眼」 網笑：是有多累！

2019-12-08 12:00

在故宮南院看蒙娜麗莎 VR帶你進場景

2019-12-08 11:57

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

今明轉乾冷 苗栗以北下探10度

2019-12-08 01:04
看更多

熱門文章

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

【閱讀生活】邁克‧赫布／你的最後一餐想吃什麼？

2019-12-08 06:00

【童言童語】蔡宛芳／0.75個家人

2019-12-08 06:00

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

每日星座運勢／水瓶工作易有成就感　投資易有收穫

2019-12-09 00:00

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

RIMOWA推出限量「土豪金」公事包 網：這是想變成龐德的捷徑？

2019-12-08 11:50

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

集結星級料理團隊 第三屆「野臺繫」北上大稻埕辦桌

2019-12-08 15:55

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照

2019-12-08 19:16

搶攻婚嫁市場博青睞 高級珠寶品牌頻推新品

2019-12-08 10:15

愛肝達人站／小心沉默殺手 肝腫瘤變大身體無異樣

2019-12-08 13:29

Vermicular IH鑄鐵電子鍋不用顧火超省力 舒肥料理也行

2019-12-08 15:10

提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來

2019-12-08 18:26

掌握2大造型要訣 年末跑趴成焦點 新年脫單+1就是你！

2019-12-08 11:02

好好吃／自製明星級下酒菜 在家請客不難

2019-12-08 13:20

在故宮南院看蒙娜麗莎 VR帶你進場景

2019-12-08 11:57

油價終止連4漲 汽柴油9日起各調降2角

2019-12-08 13:58

道地韓式炸雞 來台搶灘

2019-12-08 13:24

廣東老菜 私房好滋味

2019-12-08 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top