習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

去年暖冬荔枝大減產，農委會今年8月底提出首張「荔枝保單」，無論暖冬、雨災衝擊收成都可獲理賠。但許多農民習慣看天吃飯，政府宣導也不足，目前全台僅一名荔枝農確定投保。

颱風、寒害、雨災頻傳，極端天氣愈來愈嚴重，我國農業天災損失每年平均高達123億元，且有逐年增長的趨勢。為避免農民「看天吃飯」，農委會2015年起推出16項農業保單，包括香蕉、梨、木瓜、蓮霧、水稻等，不過目前總投保件數僅約3.5萬件。

今年農委會首推「荔枝保單」，由華南產險承辦，影響荔枝產量最重要的氣溫跟降雨量都在投保範圍，像是保障期間內低溫日數未達5日，或連續12天內有7天雨災，就可獲得一定理賠。為鼓勵農民投保，中央跟地方政府也給予保費補助。

但八月底就推出的荔枝保單，投保率卻極低。農委會表示，全台現在只有一名農民確定投保，其他保單還在洽談收件，原預計投保期限只到11月底，華南產險已申請展延到12月13日。

沒投保的農民，有些是不清楚保單內容，但更多農民是習慣看天吃飯。高雄大樹玉荷包莊姓老農就說，農業收成「要看天啊」，投保意願非常低落。南投荔枝農廖建盈則說，政府宣導不足，很多人都不知道可以投保。

荔枝保單為何推動牛步？農委會認為，這是因應暖冬設計的保單，農民可能需要時間了解，並逐步累積保險觀念。