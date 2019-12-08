親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

習慣看天吃飯？荔枝保單全台僅1名農民投保

2019-12-08 23:02聯合報 記者吳姿賢／即時報導

去年暖冬荔枝大減產，農委會今年8月底提出首張「荔枝保單」，無論暖冬、雨災衝擊收成都可獲理賠。但許多農民習慣看天吃飯，政府宣導也不足，目前全台僅一名荔枝農確定投保。

颱風、寒害、雨災頻傳，極端天氣愈來愈嚴重，我國農業天災損失每年平均高達123億元，且有逐年增長的趨勢。為避免農民「看天吃飯」，農委會2015年起推出16項農業保單，包括香蕉、梨、木瓜、蓮霧、水稻等，不過目前總投保件數僅約3.5萬件。

今年農委會首推「荔枝保單」，由華南產險承辦，影響荔枝產量最重要的氣溫跟降雨量都在投保範圍，像是保障期間內低溫日數未達5日，或連續12天內有7天雨災，就可獲得一定理賠。為鼓勵農民投保，中央跟地方政府也給予保費補助。

但八月底就推出的荔枝保單，投保率卻極低。農委會表示，全台現在只有一名農民確定投保，其他保單還在洽談收件，原預計投保期限只到11月底，華南產險已申請展延到12月13日。

沒投保的農民，有些是不清楚保單內容，但更多農民是習慣看天吃飯。高雄大樹玉荷包莊姓老農就說，農業收成「要看天啊」，投保意願非常低落。南投荔枝農廖建盈則說，政府宣導不足，很多人都不知道可以投保。

荔枝保單為何推動牛步？農委會認為，這是因應暖冬設計的保單，農民可能需要時間了解，並逐步累積保險觀念。

為降低極端天氣衝擊，高雄區農業改良場也研發荔枝穩定生產技術，副研究員李雪如表示，近幾年荔枝開花狀況變差，因此加強向農民宣導改善栽培措施，如透過修剪技巧避免冬天長嫩芽，否則會擋到隔年開花位置，雖然沒辦法完全抵銷暖冬衝擊，但也可稍加緩和。

荔枝示意圖。本報資料照片
荔枝示意圖。本報資料照片
分享

農民農委會暖冬

延伸閱讀

目標到期債保單 藏3大風險

保險商品大洗牌 投資型保單明年更夯了

疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29...

該先買終身醫療或實支實付？

一次查過世親人股票、基金、保單 下周一上路首...

荔枝、龍眼減產有錢買不到 林內鄉率先全台發捕...

相關新聞

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42

暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

2019-12-08 23:02

聖誕愛無限慶典 全台報佳音巫啟賢壓軸

2019-12-08 20:22

爭博愛座總見大媽飆罵小女生？網酸「人性」：換館長坐那你敢嘴

2019-12-08 20:00

失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照

2019-12-08 19:16

羅慧夫兒童文學獎 「幻想朋友」得金獎

2019-12-08 18:40

提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來

2019-12-08 18:26

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

愛肝達人站／小心沉默殺手 肝腫瘤變大身體無異樣

2019-12-08 13:29

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29

寶寶學說話 醫師：從零歲起就應親子共讀

2019-12-08 13:29

好好吃／自製明星級下酒菜 在家請客不難

2019-12-08 13:20

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

天冷不想起床…飼主轉頭見愛犬「睡到翻白眼」 網笑：是有多累！

2019-12-08 12:00

在故宮南院看蒙娜麗莎 VR帶你進場景

2019-12-08 11:57

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

今明轉乾冷 苗栗以北下探10度

2019-12-08 01:04

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

辦公室就是競技場！符宏征運動劇場「戰+」十年重現

2019-12-07 22:40

原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄

2019-12-07 22:05

乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17

阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05

南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風

2019-10-23 10:00

栽了又怎樣！艾怡良唱出不服輸的勇氣

2019-10-15 14:45

已死過一次！書法藝術家自創字體寫活第二人生

2019-09-18 11:00
看更多

熱門文章

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

大陸冷氣團冷到這天 一張圖看未來一周降雨

2019-12-08 21:33

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

豬排、串燒、義大利麵？4間「耶誕小資餐」雙人400起

2019-12-08 01:13

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

換到打烊！ 漢堡王憑發票換漢堡加碼 粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 21:49

交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top