暖冬無蜜採 荔枝龍眼不開花

去年暖冬重創荔枝、龍眼七成產區，甚至有農民「一顆荔枝都收不到」，導致今年許多人沒吃到荔枝，且荔枝龍眼不開花，蜂蜜也連帶大減產。這幾天大陸冷氣團發威，全台氣溫急降，不過今年仍以暖冬機率較高，不少荔枝農、蜂農擔憂明年收成重演慘況，未來兩個月天氣將是關鍵期。

中南部去年底冬天較往年溫暖，荔枝、龍眼樹「忘記」休眠，降雨量也少，今年春天開花結果狀況極差。農委會估計，今年荔枝、龍眼各地開花率不到三成，產量也只有往年二至四成，可以說是半世紀來最慘。

蜜蜂也是暖冬「受災戶」，台灣養蜂協會理事長鄭金崑鄭金崑指出，今年春天荔枝、龍眼沒開花，蜜蜂無花蜜可採，結果蜜蜂大減產九成，前所未見。這幾天天氣較冷，明年開花狀況照理說會比今年好。但明年採收期的天氣也難預測，到底會豐收或歉收「真的很難說」。

苗栗蜂農徐陳森感嘆，今年蜂蜜收成量「掛零」，氣候暖化讓農業生存愈來愈困難，就算現在比去年冷一些，但以長期趨勢而言，蜜蜂收成仍愈來愈差，非常無奈。

南投荔枝農廖建盈則說，「今年一顆荔枝都沒收到」，雖然領到農委會2萬多元災損補助，但荔枝一年才收成一次，投入的肥料、除草、巡視成本都「血本無歸」，現在天氣仍不穩定，對於明年收成狀況忐忑不安。

在高雄大樹鄉種植玉荷包的李孟府表示，去年這時候還很熱，果樹無法休眠，因此今年玉荷包開花率三成、最後結果率不到一成。現在跟去年比有「冬天的感覺」，但還要觀察未來兩個月能不能繼續冷下去。

但據中央氣象局冬季展望分析，今年冬天氣溫以「正常偏暖」的機率最高，且由於全球暖化，台灣冬天有愈來愈短、愈來愈晚報到的趨勢。