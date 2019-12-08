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交通部統計 今年每周4.9名年輕人騎機車死亡

2019-12-08 21:42聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

交通部統計，今年1至9月的18歲至24歲交通事故死亡人數，有八成是騎乘機車，等於平均每周有4.9位年輕機車騎士死亡。另近十年統計，因交通事故死亡的65歲以上老人，2名就有1名是騎機車致死。

為塑造社會交通安全文化，交通部今天在信義徒步區舉辦「路口慢看停 與熊平安一起守護用路安全」活動，任命「交通安全熊平安」擔任交通安全大使，熊平安以往只出現在虛擬的網路世界，首次以人偶造型與民眾面對面近距離接觸。觀光局代言人「喔熊組長」也前來助陣。

交通部道安會執行秘書謝銘鴻表示，根據統計，近十年道路交通事故30日死亡人數平均年降幅為2%，去年降至2780人死亡，今年目前1至9月為2061人，但件數及受傷人數則呈現攀升情形，且以年輕機車族及高齡者最為嚴重。

謝銘鴻說，今年1至9月當中，18至24歲交通事故死亡人數中8成是騎乘機車死亡，平均每周有4.9位年輕機車騎士死亡，受傷者每周更高達1953人。老人交通事故死亡占全體總數近4成，近十年來65歲以上老人每10萬人30日內死亡率相較於總體平均，高出2至3倍以上，而且每2個交通事故死亡的老人就有1個是騎機車致死。

謝銘鴻表示，交通部希望透過多元行銷，讓民眾理解交通事故的危害性，培養安全防禦觀念，不論行人或駕駛人都能遵守交通規則，互相禮讓，安全第一。也呼籲民眾避免瀕臨絕種動物如石虎或陸蟹等在道路上被扼殺，期望國內形成交通安全社會運動，構建安全用路環境。

交通部道安會執行秘書謝銘鴻（中）。圖／交通部提供
交通部道安會執行秘書謝銘鴻（中）。圖／交通部提供
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事故機車騎士

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